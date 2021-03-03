***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 16:49
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914847
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0724
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0655
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9827
En Düşük
8,8181
18:05408,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,77
|Açılış
|: 408,39
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRONT
|61,60
|42.864.052
|% 10,00
|
|DGATE
|17,82
|59.813.444
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.703.213
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.422.385
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|SEYKM
|34,46
|36.441.675
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.900.700
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|490.362
|% -9,93
|
|SEKFK
|12,03
|174.658.656
|% -7,32
|
|THYAO
|14,97
|3.969.136.584
|% 1,08
|
|PETKM
|5,73
|2.097.101.837
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,07
|1.840.673.746
|% 3,51
|
|GARAN
|9,24
|1.805.968.137
|% 0,43
|
|SISE
|7,64
|1.526.112.795
|% -1,16
|
|PETKM
|5,73
|2.097.101.837
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|750.821.721
|% 0,41
|
|THYAO
|14,97
|3.969.136.584
|% 1,08
|
|KRDMD
|7,07
|1.840.673.746
|% 3,51
|
|DOHOL
|3,33
|780.290.334
|% 3,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4311
|7,4325
|% 0,98
|
|Euro
|8,9597
|8,9683
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,3218
|10,3736
|% 0,74
|
|Frank
|8,0516
|8,1001
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9721
|1,9820
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-21,11
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|63,63
|63,63
|0,93
|
Seans Raporu
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