***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 10:01
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915046
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
0
En Düşük
0
18:057,4378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
18:058,9879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9535
18:05410,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 410,60
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4332
|7,4376
|% -0,11
|
|Euro
|8,9758
|8,9890
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,3443
|10,3961
|% -0,15
|
|Frank
|8,0550
|8,1035
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9769
|1,9868
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|1,46
|
|Altın Gr.
|409
|410
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
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