***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 15:09
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920445
BIST
15:361.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,27
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:367,9825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0615
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
15:369,4654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0805
|Açılış
|: 9,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:36444,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,34
|Açılış
|: 444,13
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|28.421.122
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|52.501.437
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,06
|2.542.878.758
|% -1,94
|
|SASA
|48,60
|1.384.836.535
|% 2,75
|
|KOZAL
|121,00
|795.186.098
|% 1,85
|
|THYAO
|12,77
|692.672.849
|% -1,84
|
|TUPRS
|95,00
|688.316.976
|% 3,15
|
|GARAN
|7,06
|2.542.878.758
|% -1,94
|
|TSKB
|1,42
|216.585.702
|% -2,74
|
|SKBNK
|1,20
|173.092.796
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,91
|257.513.217
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|293.103.934
|% -1,35
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9801
|7,9825
|% 0,78
|
|Euro
|9,4476
|9,4654
|% 0,86
|
|Sterlin
|10,9257
|10,9804
|% 1,08
|
|Frank
|8,5061
|8,5574
|% 0,87
|
|Riyal
|2,1253
|2,1360
|% 0,91
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-5,52
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.973
|13,00
|
|Tam
|2.920
|2.996
|15,36
|
|Yarım
|1.411
|1.449
|7,43
|
|Çeyrek
|708
|725
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-1,72
|
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