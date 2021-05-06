***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 12:22
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934871
BIST
13:401.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
13:408,3145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3023
13:4010,0301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0537
En Düşük
9,9803
13:40479,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,50
|Açılış
|: 479,18
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler13:38
|TKURU
|269,50
|1.058.088
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|697.298
|% 9,98
|
|INVEO
|109,10
|66.213.241
|% 9,92
|
|KRDMA
|7,25
|80.770.134
|% 9,85
|
|KRDMB
|7,38
|47.244.337
|% 9,50
|
|VAKFN
|17,26
|6.452.875
|% -9,96
|
|QNBFB
|44,18
|180.361
|% -9,87
|
|INTEM
|41,92
|2.855.400
|% -8,83
|
|AYEN
|6,93
|41.085.239
|% -8,33
|
|DERHL
|8,03
|8.112.622
|% -5,53
|
|KRDMD
|8,37
|2.476.441.034
|% 8,56
|
|THYAO
|12,84
|671.955.789
|% 1,90
|
|GARAN
|7,36
|609.868.742
|% 1,52
|
|EREGL
|19,56
|607.822.631
|% 0,62
|
|PETKM
|6,86
|446.248.828
|% 1,78
|
|KRDMD
|8,37
|2.476.441.034
|% 8,56
|
|GARAN
|7,36
|609.868.742
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,10
|169.587.271
|% 0,96
|
|CANTE
|4,44
|292.827.431
|% -4,93
|
|PETKM
|6,86
|446.248.828
|% 1,78
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3077
|8,3141
|% 0,00
|
|Euro
|10,0173
|10,0282
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,5362
|11,5941
|% 0,07
|
|Frank
|9,1085
|9,1633
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2108
|2,2219
|% 0,03
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|4,25
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,70
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,06
|
|B. Petrol
|68,83
|68,83
|-0,13
|