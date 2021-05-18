***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2021 11:21
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936719
BIST
17:091.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:098,3594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0477
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:0910,2056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0960
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:09501,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,21
|Açılış
|: 501,17
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:09
|NTGAZ
|10,89
|10.846.647
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|269.639.634
|% 9,98
|
|DOBUR
|15,38
|1.875.979
|% 9,94
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|BJKAS
|8,02
|346.318.013
|% -9,89
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|IHGZT
|1,32
|10.714.715
|% -9,59
|
|YAPRK
|82,90
|42.255.314
|% -8,45
|
|GARAN
|8,08
|1.468.442.140
|% 1,51
|
|KOZAL
|131,70
|1.400.764.430
|% 2,49
|
|SISE
|8,01
|1.265.256.381
|% 2,30
|
|THYAO
|13,32
|798.034.952
|% -0,30
|
|EREGL
|19,32
|700.517.851
|% -0,57
|
|GARAN
|8,08
|1.468.442.140
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,97
|337.360.272
|% 2,07
|
|SISE
|8,01
|1.265.256.381
|% 2,30
|
|YKBNK
|2,15
|222.879.791
|% 0,94
|
|CEMAS
|1,35
|117.019.710
|% 0,75
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3567
|8,3594
|% 0,57
|
|Euro
|10,1998
|10,2056
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,8225
|11,8818
|% 0,90
|
|Frank
|9,2754
|9,3313
|% 1,20
|
|Riyal
|2,2205
|2,2317
|% 0,49
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,93
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,36
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|27,67
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|13,39
|
|Çeyrek
|797
|815
|6,69
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,06
|
|B. Petrol
|69,33
|69,33
|-0,13
|