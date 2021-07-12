***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 16:58
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950331
BIST
17:251.361
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -17,01
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:258,6342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0239
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
17:2510,2533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0393
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:25499,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,33
|Açılış
|: 499,22
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:23
|VBTYZ
|13,72
|45.970.355
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.240.606
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|28.448.669
|% 9,73
|
|EDIP
|3,13
|39.241.112
|% 8,68
|
|IDEAS
|49,46
|21.325.510
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.280.169
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.472.115
|% -9,96
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,64
|1.299.515.277
|% 1,29
|
|THYAO
|13,40
|779.328.868
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,22
|601.791.193
|% 0,00
|
|EREGL
|18,21
|480.616.925
|% 0,89
|
|PETKM
|5,37
|450.813.891
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,26
|406.018.461
|% -0,88
|
|GARAN
|8,64
|1.299.515.277
|% 1,29
|
|PEKGY
|1,09
|122.872.153
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,80
|204.691.985
|% -2,70
|
|PETKM
|5,37
|450.813.891
|% -1,29
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6308
|8,6341
|% -0,28
|
|Euro
|10,2485
|10,2538
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,9553
|12,0153
|% -0,37
|
|Frank
|9,3964
|9,4530
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2951
|2,3066
|% -0,28
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-9,26
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|-0,91
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 98 kaybederek (% -1.34 ) 1, 469
-
17:33XU100
Endeks 1, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 9, 923.00 milyon TL de
-
17:32KFEIN
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 073 adet işlem
-
17:31BSOKE
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 965, 977 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 1, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 29 altında . İşlem hacmi 9, 822.00 milyon TL de