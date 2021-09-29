***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 16:05
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965726
BIST
16:421.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:428,8691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:4210,3335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0441
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:42495,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,10
|Açılış
|: 495,42
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:42
|MANAS
|17,29
|40.838.101
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.561.351
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.492.810
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.369.347
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.401.703
|% -9,98
|
|GARFA
|12,90
|7.272.685
|% -9,79
|
|ORCAY
|17,31
|308.635.140
|% -9,13
|
|GEDIK
|7,41
|51.628.916
|% -8,29
|
|GARAN
|9,02
|1.181.924.092
|% 2,04
|
|THYAO
|13,80
|991.442.361
|% 0,15
|
|KOZAL
|96,35
|445.558.761
|% 2,12
|
|TUPRS
|111,70
|421.123.023
|% -1,06
|
|SISE
|8,08
|418.089.599
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,37
|350.537.519
|% 1,28
|
|GARAN
|9,02
|1.181.924.092
|% 2,04
|
|EKGYO
|1,79
|133.098.047
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,21
|378.240.984
|% 0,77
|
|THYAO
|13,80
|991.442.361
|% 0,15
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8657
|8,8691
|% -0,01
|
|Euro
|10,3289
|10,3335
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,8832
|11,9428
|% -0,69
|
|Frank
|9,4877
|9,5448
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3564
|2,3682
|% -0,00
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|3,58
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|3,00
|
|Tam
|3.264
|3.346
|7,07
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|3,42
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,69
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,22
|
|B. Petrol
|77,76
|77,76
|-0,59
|
Seans Raporu
16:42
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