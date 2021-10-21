***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 14:03
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971675
BIST
15:251.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.444
En Düşük
1.417
15:259,4205
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,2087
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,4923
En Düşük
9,1938
15:2510,9865
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,2363
|Açılış
|: 10,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,0646
En Düşük
10,7257
15:25539,87
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 12,08
|Açılış
|: 539,87
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
544,68
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler15:23
|HLGYO
|2,62
|37.946.432
|% 9,62
|
|OLMK
|7,57
|7.126.188
|% 7,53
|
|OYLUM
|7,79
|5.647.527
|% 6,71
|
|ZRGYO
|1,67
|91.054.747
|% 5,03
|
|HUBVC
|10,33
|21.734.640
|% 4,45
|
|FADE
|8,60
|294.165.656
|% -9,95
|
|YEOTK
|60,10
|133.019.288
|% -9,35
|
|KSTUR
|269,50
|305.733
|% -6,62
|
|MERIT
|27,46
|23.866.711
|% -6,22
|
|TACTR
|24,48
|123.337
|% -5,85
|
|GARAN
|8,96
|2.836.756.409
|% -1,65
|
|FROTO
|188,80
|1.085.735.334
|% 6,79
|
|THYAO
|13,95
|1.024.836.081
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,46
|987.427.210
|% 0,00
|
|SASA
|27,50
|935.978.914
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,46
|987.427.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|653.227.547
|% 1,04
|
|GARAN
|8,96
|2.836.756.409
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,24
|581.460.269
|% -1,13
|
|KRDMD
|7,22
|729.969.269
|% 0,84
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4203
|9,4252
|% 2,32
|
|Euro
|10,9845
|10,9895
|% 2,23
|
|Sterlin
|12,9706
|13,0357
|% 2,17
|
|Frank
|10,2198
|10,2813
|% 2,37
|
|Riyal
|2,5053
|2,5178
|% 2,32
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|0,74
|
|Altın Gr.
|540
|540
|12,25
|
|Cumhuriyet
|3.559
|3.612
|58,00
|
|Tam
|3.547
|3.638
|66,92
|
|Yarım
|1.714
|1.760
|32,37
|
|Çeyrek
|860
|880
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,12
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,88
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:39ZRGYO
Yüzde 5.66 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 730, 585 adet işlem
-
15:38NTHOL
Yüzde 4.82 oranında artışla 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 796, 148 adet işlem
-
15:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GARAN, KCHOL
-
15:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, EREGL, GUBRF
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 21 artarak (% 0.81 ) 1, 271