***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:25
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060459
BIST
12:243.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,59
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
12:2418,2351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2351
En Düşük
18,1962
12:2418,1564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0631
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
12:241.002,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.002,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler12:24
|INVEO
|18,59
|175.572.999
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|94.085.837
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|717.395
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|6.854.587
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|84.177.975
|% 9,87
|
|MTRKS
|38,52
|8.784.255
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.157.538
|% -9,95
|
|BJKAS
|7,42
|147.138.954
|% -7,94
|
|DYOBY
|19,36
|51.497.877
|% -6,92
|
|ULUSE
|120,70
|14.742.919
|% -6,80
|
|YKBNK
|8,07
|5.686.957.854
|% -0,49
|
|EREGL
|32,10
|5.229.231.609
|% 3,62
|
|AKBNK
|14,78
|3.805.659.154
|% 4,16
|
|KRDMD
|13,76
|3.094.329.842
|% 6,83
|
|SISE
|25,92
|2.936.999.897
|% 0,70
|
|YKBNK
|8,07
|5.686.957.854
|% -0,49
|
|EKGYO
|4,42
|2.643.439.760
|% 0,91
|
|AKBNK
|14,78
|3.805.659.154
|% 4,16
|
|ISCTR
|10,03
|2.332.522.483
|% 4,05
|
|KRDMD
|13,76
|3.094.329.842
|% 6,83
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2209
|18,2351
|% 0,11
|
|Euro
|18,1465
|18,1564
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,0193
|21,1247
|% 0,44
|
|Frank
|18,5041
|18,6155
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8351
|4,8594
|% 0,06
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,15
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|7,00
|
|Tam
|6.771
|6.823
|11,00
|
|Yarım
|3.299
|3.337
|6,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.670
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,34
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,08
|
|B. Petrol
|93,61
|93,61
|-2,13
|