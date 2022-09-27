***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 10:56
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065430
BIST
12:553.303
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 42,90
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.304
En Düşük
3.265
12:5518,4851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
12:5517,7828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0486
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
12:55970,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,08
|Açılış
|: 970,08
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler12:53
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|BAGFS
|26,48
|135.524.232
|% 9,97
|
|KMPUR
|58,00
|96.271.588
|% 9,95
|
|KONTR
|57,65
|290.185.638
|% 9,08
|
|GRNYO
|4,97
|8.532.208
|% 7,58
|
|ISGYO
|8,19
|8.186.552
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|899.361
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|13.781.757
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,11
|815.408.626
|% -7,46
|
|ZOREN
|3,95
|638.835.922
|% -7,06
|
|THYAO
|71,15
|2.248.718.112
|% 2,52
|
|TSKB
|2,50
|1.933.876.831
|% -4,58
|
|SASA
|68,10
|1.857.379.050
|% 2,64
|
|YKBNK
|7,26
|1.506.262.945
|% 4,76
|
|GARAN
|19,51
|1.223.375.707
|% 1,25
|
|TSKB
|2,50
|1.933.876.831
|% -4,58
|
|SKBNK
|2,11
|815.408.626
|% -7,46
|
|EKGYO
|4,02
|877.929.050
|% 2,29
|
|YKBNK
|7,26
|1.506.262.945
|% 4,76
|
|ZOREN
|3,95
|638.835.922
|% -7,06
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4751
|18,4808
|% 0,03
|
|Euro
|17,7745
|17,7909
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,8977
|19,9975
|% 1,19
|
|Frank
|18,6038
|18,7159
|% 0,53
|
|Riyal
|4,8981
|4,9226
|% 0,11
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.635
|12,18
|
|Altın Gr.
|971
|971
|8,16
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.660
|-49,00
|
|Tam
|6.598
|6.676
|-3,00
|
|Yarım
|3.210
|3.264
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.630
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,15
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|1,17
|