***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 11:03
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077842
BIST
11:224.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 56,65
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.395
En Düşük
4.297
11:2218,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1297
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:2218,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0817
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:22998,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,65
|Açılış
|: 998,80
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:22
|TEZOL
|22,04
|162.074.997
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.319.186
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|110.978.863
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|42.967.506
|% 9,76
|
|DITAS
|23,26
|7.921.137
|% -36,93
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|ERCB
|91,20
|31.605.773
|% -7,41
|
|EREGL
|37,74
|5.231.605.769
|% 3,06
|
|THYAO
|110,30
|4.263.799.768
|% 2,89
|
|KRDMD
|13,56
|2.132.458.010
|% -2,09
|
|PETKM
|14,64
|1.511.781.704
|% -0,07
|
|ASELS
|36,14
|1.361.172.822
|% 1,35
|
|EKGYO
|4,65
|1.233.618.995
|% -2,92
|
|SKBNK
|2,16
|351.460.086
|% 3,85
|
|KRDMD
|13,56
|2.132.458.010
|% -2,09
|
|EREGL
|37,74
|5.231.605.769
|% 3,06
|
|YKBNK
|9,63
|994.154.763
|% 2,34
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6018
|18,6099
|% 0,72
|
|Euro
|18,6019
|18,6127
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2622
|21,3688
|% 0,21
|
|Frank
|18,7001
|18,8128
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9371
|4,9618
|% 0,67
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,38
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,78
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.679
|6.734
|-14,00
|
|Yarım
|3.254
|3.292
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.646
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,37
|0,01
|
|B. Petrol
|97,64
|97,64
|-0,28
|
Seans Raporu
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