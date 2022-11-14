***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2022 10:06
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079708
BIST
12:574.552
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 96,55
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
12:5718,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0659
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
12:5719,1776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0426
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
12:571.051,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.051,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler12:57
|GZNMI
|52,80
|79.458.344
|% 10,00
|
|SKTAS
|4,18
|50.127.421
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|626.314.688
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|23.223.886
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|41.180.315
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,84
|345.111.903
|% -9,22
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|FENER
|66,25
|257.402.272
|% -6,16
|
|HLGYO
|4,34
|183.182.011
|% -4,62
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,20
|4.916.918.774
|% -1,17
|
|EREGL
|37,70
|2.225.623.732
|% 3,29
|
|ASELS
|40,06
|1.927.151.105
|% 3,09
|
|ODAS
|11,58
|1.870.040.684
|% 7,12
|
|AKFGY
|4,54
|1.189.871.594
|% 0,22
|
|AKFGY
|4,54
|1.189.871.594
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,30
|388.979.871
|% 6,48
|
|ODAS
|11,58
|1.870.040.684
|% 7,12
|
|EKGYO
|5,40
|800.978.682
|% 1,89
|
|TSKB
|3,18
|392.477.055
|% 3,58
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6029
|18,6108
|% 0,36
|
|Euro
|19,1675
|19,1776
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,8958
|22,0056
|% -0,02
|
|Frank
|19,6154
|19,7336
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,35
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-10,95
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|6.994
|7.100
|-3,00
|
|Tam
|6.963
|7.077
|59,00
|
|Yarım
|3.381
|3.460
|29,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.729
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,50
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,67
|95,67
|-0,32
|