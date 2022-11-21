***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 10:05
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081298
BIST
10:134.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,03
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.528
En Düşük
4.500
10:1318,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:1319,1213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1137
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:131.045,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.045,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:11
|SEYKM
|9,57
|18.046.673
|% 10,00
|
|ALFAS
|85,55
|12.004.889
|% 9,96
|
|EUREN
|70,15
|35.084.999
|% 9,95
|
|OZRDN
|17,49
|8.154.925
|% 7,83
|
|BIOEN
|16,65
|19.545.260
|% 6,94
|
|PRDGS
|10,32
|7.917.225
|% -9,95
|
|PNLSN
|36,66
|5.871.180
|% -4,43
|
|YAYLA
|6,76
|3.402.086
|% -3,29
|
|ARZUM
|23,92
|8.345.229
|% -3,24
|
|TUCLK
|37,50
|2.535.083
|% -3,00
|
|KONTR
|178,80
|870.443.879
|% 2,35
|
|PGSUS
|350,10
|153.217.148
|% 1,10
|
|SMRTG
|114,80
|112.509.510
|% 0,00
|
|YEOTK
|93,80
|69.404.723
|% 5,99
|
|GESAN
|214,60
|66.974.227
|% 3,62
|
|SEGYO
|2,47
|12.666.977
|% 6,93
|
|KONTR
|178,80
|870.443.879
|% 2,35
|
|MOBTL
|3,68
|17.900.917
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,12
|5.127.397
|% 0,90
|
|HLGYO
|4,28
|15.167.291
|% 0,47
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6132
|18,6249
|% 0,08
|
|Euro
|19,1052
|19,1187
|% -0,60
|
|Sterlin
|21,9391
|22,0491
|% -0,49
|
|Frank
|19,3760
|19,4927
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,06
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-3,24
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.961
|7.092
|-39,00
|
|Yarım
|3.380
|3.467
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.733
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,83
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,99
|86,99
|-0,63
|