***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 10:00
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083371
BIST
11:105.067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 89,80
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:1018,6437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:1019,4217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0242
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:101.064,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.064,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:10
|GENIL
|44,88
|18.781.203
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.513.643
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|327.670.303
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,64
|5.887.817
|% -5,50
|
|PRDGS
|14,25
|26.335.330
|% -4,43
|
|THYAO
|124,20
|2.641.311.821
|% 3,50
|
|KRDMD
|15,23
|1.715.189.086
|% 3,39
|
|SISE
|39,64
|1.702.154.084
|% 1,38
|
|PETKM
|18,26
|1.393.009.999
|% 2,07
|
|KOZAL
|385,40
|1.250.233.663
|% 4,73
|
|KRDMD
|15,23
|1.715.189.086
|% 3,39
|
|YKBNK
|12,04
|1.149.839.268
|% -0,08
|
|SKBNK
|2,73
|237.176.997
|% 0,74
|
|EKGYO
|7,04
|571.415.403
|% 2,18
|
|PETKM
|18,26
|1.393.009.999
|% 2,07
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6380
|18,6437
|% 0,06
|
|Euro
|19,4148
|19,4217
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,4675
|22,5802
|% 0,34
|
|Frank
|19,6727
|19,7912
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,04
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|6,17
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|3,66
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.093
|7.160
|5,00
|
|Yarım
|3.440
|3.501
|3,00
|
|Çeyrek
|1.725
|1.750
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,76
|86,76
|-0,21
|
Seans Raporu
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