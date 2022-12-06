***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 11:14
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084690
BIST
11:074.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:0718,6413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:0719,5781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0293
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:071.062,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.062,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:07
|BARMA
|122,10
|24.940.879
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.602.561
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.413.776
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|11.493.047
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|18.384.904
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|375.865.017
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|145.056.102
|% -9,98
|
|SNICA
|31,60
|98.620.688
|% -9,97
|
|HUNER
|10,66
|27.272.698
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,17
|3.825.513.641
|% 5,79
|
|EREGL
|42,76
|2.645.740.339
|% 0,75
|
|THYAO
|138,40
|2.497.378.172
|% -0,14
|
|ENKAI
|27,54
|1.640.240.079
|% 3,30
|
|ASELS
|50,70
|1.425.574.083
|% 1,85
|
|KRDMD
|17,17
|3.825.513.641
|% 5,79
|
|ADESE
|1,88
|194.826.302
|% 1,62
|
|EKGYO
|7,26
|638.987.631
|% -0,14
|
|TSKB
|4,08
|312.530.311
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,70
|175.476.138
|% 1,12
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6381
|18,6413
|% 0,02
|
|Euro
|19,5665
|19,5781
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7003
|22,8142
|% 0,33
|
|Frank
|19,6948
|19,8135
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9424
|4,9671
|% -0,01
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|4,71
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,50
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.129
|7.192
|24,00
|
|Yarım
|3.458
|3.516
|11,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,43
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|83,36
|83,36
|0,68
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
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11:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 15 artarak (% 0.19 ) 5, 329
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11:21XU100
Endeks 4, 958 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 29, 908.00 milyon TL de
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11:20HALKB
Yüzde 4.84 oranında artışla 10.39 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 140, 672 adet işlem
-
11:19MEGAP
Yüzde 5.69 oranında artışla 10.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 076 adet işlem
-
11:19MEGAP
Yüzde 5.69 oranında artışla 10.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 076 adet işlem