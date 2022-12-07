***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 16:17
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085262
BIST
16:234.918
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -81,90
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.882
16:2318,6405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:2319,6312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1189
|Açılış
|: 19,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:231.064,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.064,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.065,16
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:21
|YESIL
|4,40
|60.581.196
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|509.761.256
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|190.785.416
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|32.687.454
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.310.331
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,10
|27.843.527
|% -9,83
|
|EUREN
|15,23
|781.740.124
|% -9,05
|
|PRDGS
|12,28
|40.953.888
|% -8,43
|
|KRDMD
|17,39
|11.786.255.549
|% -1,75
|
|THYAO
|135,90
|6.623.363.762
|% 0,22
|
|ASELS
|50,00
|4.998.842.510
|% 1,96
|
|PETKM
|17,90
|4.220.692.757
|% -0,56
|
|EREGL
|41,36
|3.433.811.527
|% -2,87
|
|KRDMD
|17,39
|11.786.255.549
|% -1,75
|
|EKGYO
|7,17
|1.979.052.533
|% -0,97
|
|PETKM
|17,90
|4.220.692.757
|% -0,56
|
|ADESE
|1,92
|373.965.412
|% 4,92
|
|ISCTR
|10,18
|1.927.099.250
|% -0,29
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6358
|18,6412
|% 0,03
|
|Euro
|19,6264
|19,6396
|% 0,65
|
|Sterlin
|22,6277
|22,7412
|% 0,37
|
|Frank
|19,7468
|19,8658
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,03
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|5,87
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|2,54
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|2,00
|
|Tam
|7.173
|7.219
|19,00
|
|Yarım
|3.473
|3.529
|9,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,64
|79,64
|0,29
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:35MGROS
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 126.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 033, 499 adet işlem
-
16:34VBTYZ
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 67.50 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 553 adet işlem
-
16:33MGROS
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 125.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 020, 706 adet işlem
-
16:32XU100
Endeks 4, 900 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 01 altında . İşlem hacmi 75, 901.00 milyon TL de
-
16:30HEDEF
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 223, 653 adet işlem