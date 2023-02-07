***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:01
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110219
BIST
10:444.812
En Yüksek
|Değişim
|: -2,40%
|| -118,38
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
10:4418,8342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:4420,2033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0059
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:441.135,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.135,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler10:44
|KONYA
|2.964,50
|81.533.025
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.066.765
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|88.066
|% 9,97
|
|VKING
|36,40
|1.381.526
|% -9,99
|
|BFREN
|4.314,40
|6.607.373
|% -9,69
|
|TURSG
|8,71
|24.126.526
|% -8,89
|
|SDTTR
|82,85
|29.828.687
|% -8,86
|
|AKGRT
|2,95
|12.327.605
|% -7,81
|
|KRDMD
|18,19
|806.984.646
|% 3,00
|
|THYAO
|135,40
|641.584.830
|% -3,22
|
|EREGL
|39,50
|490.805.481
|% -1,40
|
|OYAKC
|24,78
|415.767.294
|% 9,36
|
|ASELS
|56,00
|409.463.225
|% -4,76
|
|KRDMD
|18,19
|806.984.646
|% 3,00
|
|BSOKE
|6,04
|128.002.536
|% -5,33
|
|BUCIM
|5,99
|110.611.306
|% 7,35
|
|YKBNK
|8,62
|156.608.842
|% -2,93
|
|EKGYO
|7,15
|126.519.098
|% -1,65
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8263
|18,8342
|% 0,04
|
|Euro
|20,1963
|20,2033
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5746
|22,6878
|% 0,04
|
|Frank
|20,2395
|20,3615
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,03
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.738
|7.799
|11,00
|
|Yarım
|3.780
|3.816
|5,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,09
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|1,04
|
Seans Raporu
10:44
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