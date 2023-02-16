***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:04
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113891
BIST
10:495.219
En Yüksek
|Değişim
|: 5,42%
|| 268,23
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
5.131
10:4918,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
10:4920,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0629
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
10:491.115,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.115,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler10:49
|OYAKC
|30,14
|180.070.969
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|13.956.628
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|10.969.713
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|69.579.102
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|2.956.499
|% 9,99
|
|COSMO
|85,00
|535.160
|% -7,76
|
|QNBFL
|81,10
|81.100
|% -7,21
|
|MACKO
|61,55
|192.506.900
|% -6,60
|
|RAYSG
|14,90
|1.463.029
|% -5,22
|
|FLAP
|10,45
|46.927.661
|% -4,48
|
|THYAO
|149,80
|2.714.451.569
|% 7,08
|
|EREGL
|44,04
|1.901.729.690
|% 6,58
|
|SISE
|45,82
|1.041.680.396
|% 7,31
|
|SAHOL
|42,54
|911.032.323
|% 4,16
|
|ASELS
|61,25
|883.053.064
|% 5,24
|
|EKGYO
|7,69
|469.280.237
|% 6,81
|
|YKBNK
|9,51
|495.282.598
|% 6,38
|
|AKBNK
|17,05
|875.211.314
|% 5,44
|
|ALBRK
|3,48
|153.230.179
|% 0,29
|
|EREGL
|44,04
|1.901.729.690
|% 6,58
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8505
|18,8565
|% 0,04
|
|Euro
|20,2112
|20,2211
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,6338
|22,7473
|% 0,12
|
|Frank
|20,3524
|20,4750
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0117
|5,0368
|% 0,05
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|2,31
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,40
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.577
|7.642
|7,00
|
|Yarım
|3.702
|3.739
|3,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.870
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,00
|
|B. Petrol
|85,92
|85,92
|0,54
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Seans Raporu
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