***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2024 16:02
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251585
BIST
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16:219.358
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 10,38
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
16:2131,0937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1061
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
16:2133,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0601
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
16:212.027,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,64
|Açılış
|: 2.027,61
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler16:21
|SMART
|57,20
|374.455.002
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|23.052.688
|% -9,98
|
|BRKVY
|151,80
|149.628.183
|% -9,96
|
|ARASE
|78,65
|376.975.925
|% -6,92
|
|TURGG
|704,50
|65.003.764
|% -6,00
|
|AZTEK
|154,80
|255.784.466
|% -5,90
|
|ASTOR
|124,90
|4.914.256.376
|% 1,30
|
|MIATK
|68,65
|3.032.089.991
|% -2,97
|
|YEOTK
|278,75
|2.599.202.236
|% 9,31
|
|REEDR
|60,00
|2.539.859.277
|% 8,60
|
|KONTR
|302,00
|2.539.196.912
|% 0,50
|
|ODAS
|10,53
|1.627.866.583
|% 1,84
|
|MAGEN
|14,17
|1.176.353.015
|% -0,28
|
|LRSHO
|3,03
|205.474.582
|% 7,07
|
|MHRGY
|6,42
|369.433.688
|% 2,39
|
|QUAGR
|4,53
|243.394.398
|% -1,31
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0879
|31,0937
|% 0,34
|
|Euro
|33,6885
|33,6987
|% 0,18
|
|Sterlin
|39,3521
|39,5494
|% 0,61
|
|Frank
|35,2358
|35,4481
|% 0,49
|
|Riyal
|8,2653
|8,3067
|% 0,35
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|903,68
|905,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,40
|972,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,39
|82,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,25
|2.026,60
|% 0,66
|