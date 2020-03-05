***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.03.2020 09:15
***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEKFK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank Taş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824467
BIST
14:43112.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 1.898,96
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
14:436,0846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
14:436,8087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
14:43322,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 1,91
|Açılış
|: 322,11
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.094.356
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.960.315
|% 14,93
|
|DGATE
|9,15
|80.865.677
|% 10,24
|
|AGHOL
|18,20
|58.757.813
|% 10,24
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,79
|50.887
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,06
|49.487.635
|% -8,11
|
|OZBAL
|1,94
|20.665.854
|% -6,28
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|ASELS
|30,38
|507.658.867
|% 2,01
|
|THYAO
|11,91
|463.459.812
|% 1,36
|
|GARAN
|10,53
|309.854.435
|% 1,64
|
|ODAS
|2,18
|225.126.996
|% 3,81
|
|YKBNK
|2,59
|203.650.801
|% 1,17
|
|ODAS
|2,18
|225.126.996
|% 3,81
|
|KARSN
|1,94
|167.262.718
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,59
|203.650.801
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,35
|60.211.745
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,77
|112.405.035
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8254
|7,8647
|% 0,37
|
|Frank
|6,3577
|6,3960
|% 0,48
|
|Riyal
|1,6156
|1,6237
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|9,57
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.134
|2.167
|4,00
|
|Tam
|2.123
|2.176
|1,84
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|0,90
|
|Çeyrek
|515
|526
|0,44
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,20
|51,20
|0,07
|