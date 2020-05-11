***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2020 09:17
***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEKFK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank Taş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843919
BIST
12:0198.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 397,57
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:017,0903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:017,6722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:01388,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 388,58
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.528.156
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.871.508
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMB
|2,53
|40.798.127
|% -6,99
|
|RAYSG
|6,60
|1.529.641
|% -6,91
|
|KRDMA
|3,03
|33.034.618
|% -6,19
|
|ISFIN
|3,85
|465.755.365
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,38
|304.917.799
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,43
|260.939.472
|% 9,48
|
|GARAN
|7,85
|238.654.689
|% -0,13
|
|MGROS
|30,98
|204.515.238
|% 4,45
|
|KRDMD
|2,38
|304.917.799
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,85
|465.755.365
|% 8,45
|
|IHLGM
|1,11
|82.310.603
|% 0,91
|
|ISGYO
|1,60
|113.432.636
|% 1,91
|
|PETKM
|3,70
|178.979.408
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7420
|8,7859
|% -0,25
|
|Frank
|7,2576
|7,3013
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8818
|1,8912
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,67
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,50
|
|Tam
|2.571
|2.617
|-19,00
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|-9,30
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|-0,74
|