***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.06.2020 09:12
***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEKFK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank Taş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848674
BIST
10:24109.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 959,91
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.096
En Düşük
108.704
10:246,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0158
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7350
En Düşük
6,6727
10:247,5400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5508
En Düşük
7,4561
10:24372,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 372,15
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|DOBUR
|13,99
|2.238.728
|% 9,73
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|EMNIS
|4,46
|161.247
|% 9,58
|
|RTALB
|18,92
|11.287.470
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|2.740.308
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|DITAS
|16,28
|277.351
|% -6,22
|
|GARAN
|8,23
|338.316.998
|% 2,11
|
|ASELS
|31,96
|304.737.478
|% -2,02
|
|EKGYO
|1,75
|202.904.436
|% 2,34
|
|THYAO
|12,64
|110.180.843
|% 0,24
|
|EREGL
|8,41
|106.034.820
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,75
|202.904.436
|% 2,34
|
|GARAN
|8,23
|338.316.998
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,34
|49.695.190
|% 3,08
|
|PETKM
|3,67
|90.540.170
|% 1,10
|
|ADESE
|1,71
|36.771.908
|% 1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4456
|8,4879
|% 0,76
|
|Frank
|6,9660
|7,0080
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7857
|1,7947
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-5,85
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.443
|-13,20
|
|Tam
|2.482
|2.506
|-13,30
|
|Yarım
|1.211
|1.227
|-6,60
|
|Çeyrek
|606
|614
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,68
|