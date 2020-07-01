***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.07.2020 09:09
***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEKFK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank Taş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853649
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8559
En Düşük
6,8445
18:057,6986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7058
En Düşük
7,6839
18:05393,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,96
|Açılış
|: 393,42
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
393,42
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4528
|8,4952
|% -0,26
|
|Frank
|7,2084
|7,2518
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|3,39
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.563
|6,30
|
|Tam
|2.617
|2.630
|6,50
|
|Yarım
|1.271
|1.287
|3,20
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,01
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|0,37
|
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