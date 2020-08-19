***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.08.2020 09:11
***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEKFK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank TAŞ. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869862
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.101
En Düşük
1.084
18:057,3833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
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7,3833
En Düşük
7,3518
18:058,8237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0187
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
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8,8260
En Düşük
8,7756
18:05472,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,53
|Açılış
|: 472,87
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
470,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.056.109
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.243.528
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.926.518
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|15.100.755
|% -10,00
|
|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% -9,93
|
|SEKFK
|4,11
|22.578.590
|% -9,87
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% -0,78
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3753
|7,3833
|% 0,14
|
|Euro
|8,8096
|8,8237
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7572
|9,8062
|% 0,30
|
|Frank
|8,1417
|8,1907
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9614
|1,9712
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-9,43
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|-0,40
|