***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.02.2024 16:07
***SEKFK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEKFK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desmer Güvenlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249794
BIST
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16:509.263
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 190,72
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.282
16:5030,7399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0034
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
16:5033,2175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2037
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
16:501.979,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,27
|Açılış
|: 1.979,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler16:50
|HUBVC
|14,97
|79.771.193
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|95.488.527
|% 9,99
|
|NIBAS
|24,00
|105.637.484
|% 9,99
|
|ERCB
|158,60
|312.884.149
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|122.716.274
|% 9,99
|
|RNPOL
|42,68
|131.585.061
|% -7,22
|
|MARBL
|24,02
|529.983.125
|% -6,39
|
|PEKGY
|32,60
|186.719.436
|% -6,16
|
|UFUK
|156,90
|10.748.901
|% -4,62
|
|AYDEM
|26,98
|153.460.417
|% -4,39
|
|THYAO
|286,75
|11.609.706.720
|% 1,50
|
|SASA
|44,16
|9.333.735.802
|% 9,96
|
|GUBRF
|217,80
|8.774.143.905
|% 5,83
|
|ISCTR
|28,06
|6.882.942.231
|% 0,86
|
|EREGL
|47,10
|5.373.136.123
|% 1,07
|
|EKGYO
|10,52
|2.884.212.814
|% 1,15
|
|ISCTR
|28,06
|6.882.942.231
|% 0,86
|
|SASA
|44,16
|9.333.735.802
|% 9,96
|
|QUAGR
|4,76
|1.016.043.047
|% 2,81
|
|ZOREN
|5,33
|1.043.220.405
|% 1,72
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7364
|30,7399
|% -0,01
|
|Euro
|33,1941
|33,2175
|% 0,62
|
|Sterlin
|38,5132
|38,7064
|% 0,02
|
|Frank
|34,7543
|34,9637
|% 0,53
|
|Riyal
|8,1718
|8,2128
|% -0,05
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|897,89
|901,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,53
|959,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,40
|81,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,90
|2.002,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:50
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