***SEKFK* *SAMAT* *GEREL* *BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.07.2020 09:01
***SEKFK******SAMAT******GEREL******BRMEN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRMEN, GEREL, SAMAT, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855472
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
0
En Düşük
0
18:056,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8657
En Düşük
6,8561
18:057,7685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7844
En Düşük
7,7516
18:05393,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 393,81
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
393,22
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,80
|479.818.964
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5473
|8,5901
|% 0,02
|
|Frank
|7,2521
|7,2957
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8246
|1,8338
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|0,14
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.615
|2.655
|11,00
|
|Tam
|2.626
|2.638
|0,00
|
|Yarım
|1.276
|1.290
|0,00
|
|Çeyrek
|638
|646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|-0,57
|