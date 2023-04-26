***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.04.2023 08:58
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2023
Tescil Tarihi
25.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.04.2023 Tarih ve 10818 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
2023 yılı Şirket Denetçiliği için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin
bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.04.2023 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.04.2023 tarih ve 10818 sayılı nüshasında ilan olunmuştur
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141018
BIST
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En Düşük
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|MIPAZ
|8,11
|27.069.895
|% 9,89
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|CMBTN
|586,10
|81.140.658
|% 8,96
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|IHAAS
|171,40
|20.863.712
|% 8,76
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|ULAS
|12,20
|2.455.324
|% 8,73
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|BURCE
|76,65
|76.647.538
|% 7,20
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|PSDTC
|31,50
|6.978.134
|% -15,32
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|PSDTC
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|6.978.134
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|PSDTC
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|6.978.134
|% -15,32
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|PSDTC
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|6.978.134
|% -15,32
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|IMASM
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|THYAO
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|1.560.064.131
|% -1,87
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|EREGL
|33,46
|1.181.458.862
|% -2,05
|
|KOZAL
|20,40
|884.835.153
|% -3,04
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|ISDMR
|31,84
|797.381.642
|% -3,81
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|EKGYO
|6,36
|330.948.798
|% -0,93
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|ISCTR
|11,46
|564.242.878
|% 0,26
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|YKBNK
|9,89
|425.276.264
|% -0,10
|
|KOZAL
|20,40
|884.835.153
|% -3,04
|
|KOPOL
|43,54
|1.653.957.718
|% -1,80
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,4246
|19,4302
|% 0,03
|
|Euro
|21,4607
|21,4820
|% 0,80
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|Sterlin
|24,1683
|24,2895
|% 0,55
|
|Frank
|21,7723
|21,9034
|% 0,39
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|Riyal
|5,1638
|5,1897
|% 0,01
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|12:29
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.999
|1.999
|1,47
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|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|0,89
|
|Cumhuriyet
|9.075
|9.213
|86,00
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|Tam
|9.123
|9.292
|3,00
|
|Yarım
|4.456
|4.550
|15,00
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|Çeyrek
|2.228
|2.289
|8,00
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|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|-0,02
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|B. Petrol
|81,11
|81,11
|0,52
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