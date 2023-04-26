***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2023Tescil Tarihi25.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su25.04.2023 Tarih ve 10818 sayılı Türkiye Ticaret Sicil GazetesiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda2023 yılı Şirket Denetçiliği için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ninbağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin alınan karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.04.2023 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.04.2023 tarih ve 10818 sayılı nüshasında ilan olunmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141018BIST