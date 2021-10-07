***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04/10/2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketin esas sözleşmesinin ilgili maddelerinde aşağıdaki gerekçeler nedeniyle1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği‘sermaye yapısında ve şirket yönetim kontrolünde değişikliğe sebebiyet vermemesi nedeniyle kaldırılarak,Madde 8'de yer alan değişikliğin imtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması niteliğinde olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurul'un Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği madde 16-(1),b kapsamında ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet talep edilmesine ve değişikliğin Kurulun onayı sonrasında yapılmasınailgili mevzuat ve tebliğe uygun olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.Konuya ilişkin SPK başvurusu 07.10.2021 (bugün) tarihinde yapılmıştır.Esas Sözleşme Tadil metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967749BIST