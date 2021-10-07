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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

07.10.2021 10:07



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 04/10/2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketin esas sözleşmesinin ilgili maddelerinde  aşağıdaki gerekçeler nedeniyle
1)    Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği‘sermaye yapısında ve şirket yönetim kontrolünde  değişikliğe sebebiyet vermemesi nedeniyle kaldırılarak,
Madde 8'de yer alan değişikliğin imtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması niteliğinde olması sebebiyle  Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurul'un Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği madde 16-(1),b  kapsamında ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden  muafiyet talep edilmesine ve değişikliğin Kurulun onayı sonrasında yapılmasına
ilgili mevzuat ve tebliğe uygun  olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.
Konuya ilişkin SPK başvurusu 07.10.2021 (bugün)  tarihinde yapılmıştır.
Esas Sözleşme Tadil metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967749


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