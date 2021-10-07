***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.10.2021 10:07
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04/10/2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketin esas sözleşmesinin ilgili maddelerinde aşağıdaki gerekçeler nedeniyle
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği‘sermaye yapısında ve şirket yönetim kontrolünde değişikliğe sebebiyet vermemesi nedeniyle kaldırılarak,
Madde 8'de yer alan değişikliğin imtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması niteliğinde olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Kurul'un Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği madde 16-(1),b kapsamında ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet talep edilmesine ve değişikliğin Kurulun onayı sonrasında yapılmasına
ilgili mevzuat ve tebliğe uygun olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.
Konuya ilişkin SPK başvurusu 07.10.2021 (bugün) tarihinde yapılmıştır.
Esas Sözleşme Tadil metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967749
BIST
11:441.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,60
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.391
En Düşük
1.385
11:448,8808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8856
En Düşük
8,8433
11:4410,2890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0165
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3036
En Düşük
10,2457
11:44502,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,11
|Açılış
|: 502,93
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,27
BIST En Aktif Hisseler11:44
|BAGFS
|24,02
|1.351.053
|% 9,98
|
|MERIT
|17,42
|4.960.796
|% 9,97
|
|KTSKR
|43,92
|110.087.605
|% 9,96
|
|DOBUR
|28,90
|2.858.112
|% 9,47
|
|KUYAS
|2,61
|10.306.244
|% 9,21
|
|SEYKM
|16,20
|6.458.734
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|10.289.578
|% -9,97
|
|DZGYO
|1,72
|19.153.903
|% -8,51
|
|EMNIS
|19,02
|119.331
|% -6,40
|
|UNLU
|5,97
|46.970.863
|% -5,24
|
|PETKM
|6,12
|634.773.413
|% 0,33
|
|GARAN
|9,29
|436.221.938
|% 0,76
|
|EREGL
|16,64
|356.417.456
|% 3,03
|
|THYAO
|13,97
|305.907.497
|% 1,90
|
|ASELS
|15,31
|268.032.630
|% 3,24
|
|PETKM
|6,12
|634.773.413
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,77
|84.972.536
|% 0,57
|
|GARAN
|9,29
|436.221.938
|% 0,76
|
|HALKB
|4,30
|204.035.752
|% 2,38
|
|GLYHO
|1,90
|79.721.983
|% 0,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8788
|8,8808
|% 0,12
|
|Euro
|10,2833
|10,2890
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0188
|12,0791
|% 0,02
|
|Frank
|9,5380
|9,5955
|% 0,09
|
|Riyal
|2,3588
|2,3706
|% 0,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-1,91
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|2,59
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|1,26
|
|Çeyrek
|804
|822
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,02
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|-1,30
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:54KNFRT
Yüzde 6.21 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 871, 767 adet işlem
-
11:53MARTI
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 322, 829 adet işlem
-
11:52MARTI
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 283, 698 adet işlem
-
11:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 72 artarak (% 1.41 ) 1, 488
-
11:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, PETKM