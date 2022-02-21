***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.02.2022 09:26
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08/02/2022 tarih ve 2022/002 sayılı kararı ile esas sözleşmenin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23.maddelerinin değiştirilmesi ve "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı 27. madde eklenmesine ve ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet talep edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanmıştır.
Esas sözleşme tadil metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003050
BIST
17:112.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,41
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
17:1113,6450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
17:1115,4810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0158
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
17:11831,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,70
|Açılış
|: 831,77
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DERHL
|5,72
|26.770.644
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.001.463
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|334.229.204
|% 9,99
|
|PAMEL
|104,90
|6.677.820
|% 9,90
|
|KARSN
|3,94
|588.561.693
|% 8,54
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.117.259
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.256.464
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|TAVHL
|40,84
|697.538.448
|% 2,25
|
|KOZAL
|126,70
|427.642.370
|% -1,63
|
|BIMAS
|77,00
|412.875.727
|% 1,65
|
|PNLSN
|11,77
|383.532.710
|% 4,90
|
|PGSUS
|110,30
|269.891.769
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|170.666.503
|% -0,74
|
|PNLSN
|11,77
|383.532.710
|% 4,90
|
|MOBTL
|1,80
|53.084.791
|% -1,64
|
|ARDYZ
|5,80
|106.134.518
|% 3,39
|
|AYDEM
|7,96
|145.976.054
|% -2,57
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6395
|13,6450
|% -0,02
|
|Euro
|15,4711
|15,4810
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,5186
|18,6114
|% 0,09
|
|Frank
|14,8225
|14,9118
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6284
|3,6466
|% 0,06
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-3,35
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|5.534
|5.617
|-6,00
|
|Tam
|5.506
|5.643
|-8,53
|
|Yarım
|2.661
|2.730
|-4,13
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-2,06
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|0,65
|
Seans Raporu
17:11
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17:26PAPIL
Yüzde 7.04 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 746, 952 adet işlem
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17:24SELEC
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 10.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 708, 416 adet işlem
-
17:23XU100
Endeks 2, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 21, 857.00 milyon TL de
-
17:21TURGG
Yüzde 4.91 oranında artışla 179.40 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 996 adet işlem
-
17:20AYEN
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 035, 628 adet işlem