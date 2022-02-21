***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08/02/2022 tarih ve 2022/002 sayılı kararı ile esas sözleşmenin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23.maddelerinin değiştirilmesi ve "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı 27. madde eklenmesine ve ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet talep edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanmıştır.Esas sözleşme tadil metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003050BIST