***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.04.2022 17:48
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 21.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17471sayılı yazısı ile şirketimizin esas sözleşmenin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23.maddelerinin değiştirilmesi ve "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı 27. madde eklenmesine ve ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet başvurumuzu onaylamıştır. Esas sözleşme değişikliğimiz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.04.2022 tarihinde tescil edilerek, 27.04.2022 tarih ve 10568 sayılı TTSG' de ilan edilmiştir.
Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024350
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 33,13
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
18:0514,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
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14,8399
En Düşük
14,7775
18:0515,6524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
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|Açılış
|: 15,6700
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|Önceki Kapanış
|: 15,8200
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15,7886
En Düşük
15,5991
18:05898,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -8,33
|Açılış
|: 898,02
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|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|25,96
|1.516.973
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|426.469.342
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|19.166.442
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.042.129
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.642.466
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.888.363
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|86.885.135
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,09
|75.258.482
|% -9,45
|
|SILVR
|7,68
|44.426.748
|% -9,43
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 3,81
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8196
|14,8263
|% 0,19
|
|Euro
|15,6403
|15,6511
|% -0,61
|
|Sterlin
|18,4965
|18,5893
|% -0,28
|
|Frank
|15,2236
|15,3153
|% -0,56
|
|Riyal
|3,9400
|3,9598
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-7,93
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,05
|