***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 21.02.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-17471sayılı yazısı ile şirketimizin esas sözleşmenin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23.maddelerinin değiştirilmesi ve "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı 27. madde eklenmesine ve ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet başvurumuzu onaylamıştır. Esas sözleşme değişikliğimiz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.04.2022 tarihinde tescil edilerek, 27.04.2022 tarih ve 10568 sayılı TTSG' de ilan edilmiştir.Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024350BIST