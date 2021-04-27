***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL' ye yükseltilmesi sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1125 sayılı yazısıyla onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin " Kayıtlı Sermaye" Başlıklı 6. maddesinin değişikliği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.04.2021 tarihinde tescil edilerek, 27.04.2021 tarih ve 10317 sayılı TTSG' de ilan edilmiştir.Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 21/04/2021 27/04/2021 10317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931315BIST