***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2022AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23.maddelerinin değiştirilmesi ve "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı 27. madde eklenmesine ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.04.2022 tarihinde tescil edilerek, 27.04.2022 tarih ve 10568 sayılı TTSG' de ilan edilmiştir.Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4 21/04/2022 27/04/2022 105686 21/04/2022 27/04/2022 105688 21/04/2022 27/04/2022 105689 21/04/2022 27/04/2022 1056815 21/04/2022 27/04/2022 1056819 21/04/2022 27/04/2022 1056822 21/04/2022 27/04/2022 1056823 21/04/2022 27/04/2022 1056827 21/04/2022 27/04/2022 10568http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024692BIST