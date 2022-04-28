***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme
28.04.2022 10:36
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23.maddelerinin değiştirilmesi ve "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı 27. madde eklenmesine ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.04.2022 tarihinde tescil edilerek, 27.04.2022 tarih ve 10568 sayılı TTSG' de ilan edilmiştir.
Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 21/04/2022 27/04/2022 10568
6 21/04/2022 27/04/2022 10568
8 21/04/2022 27/04/2022 10568
9 21/04/2022 27/04/2022 10568
15 21/04/2022 27/04/2022 10568
19 21/04/2022 27/04/2022 10568
22 21/04/2022 27/04/2022 10568
23 21/04/2022 27/04/2022 10568
27 21/04/2022 27/04/2022 10568
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024692
BIST