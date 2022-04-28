Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme

28.04.2022 10:36
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Açıklamalar

Şirketimiz esas sözleşmesinin 4,6,8, 9,15,19,22 ve 23.maddelerinin değiştirilmesi ve "KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM" başlıklı  27. madde eklenmesine ilişkin değişiklik  İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.04.2022 tarihinde tescil edilerek, 27.04.2022 tarih ve 10568 sayılı TTSG' de ilan edilmiştir.
Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 21/04/2022 27/04/2022 10568
6 21/04/2022 27/04/2022 10568
8 21/04/2022 27/04/2022 10568
9 21/04/2022 27/04/2022 10568
15 21/04/2022 27/04/2022 10568
19 21/04/2022 27/04/2022 10568
22 21/04/2022 27/04/2022 10568
23 21/04/2022 27/04/2022 10568
27 21/04/2022 27/04/2022 10568



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024692


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:022.476
Değişim :  1,01% |  24,78
Açılış :  2.460  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.478 En Düşük
2.460
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 251,90 8.687.023 % 10,00  
BOSSA 44,00 18.493.693 % 10,00  
INVEO 32,88 10.839.197 % 9,97  
UFUK 28,54 531.072 % 9,94  
POLHO 3,39 58.595.291 % 9,00  
daha fazla
11:00 Alış Satış %  
Dolar 14,8039 14,8136 % 0,04  
Euro 15,6373 15,6625 % 0,23  
Sterlin 18,5001 18,5929 % -0,11  
Frank 15,1918 15,2834 % -0,17  
Riyal 3,9269 3,9465 % -0,23  
daha fazla
11:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.886 -0,24  
Altın Gr. 894 894 -3,54  
Cumhuriyet 6.003 6.094 -42,00  
Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,29 23,31 -0,01  
Gümüş Gr. 11,04 11,05 -0,06  
B. Petrol 104 104 -0,57  
Seans Raporu 11:00
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru