***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/03/2022Karar Sayısı2022/011 - 2022/012SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet dönemine ilişkin- Faaliyet Raporu,- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formusorumluluk beyanları ekte pdf. olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007048BIST