***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler23 50.000 1.130 12.536 12.731 -1 151 13.681 -10.245 4.116 87 84.186Yeni Bakiye23 50.000 1.130 12.536 12.731 -1 151 13.681 -10.245 4.116 87 84.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.536 -1 2.535Kar Dağıtımı23 4.296 -180 -4.116Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.296 -180 -4.116Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 12.536 12.731 -1 151 17.977 -10.425 2.536 86 86.721Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler23 50.000 1.130 13.152 10.698 -209 151 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046Yeni Bakiye23 50.000 1.130 13.152 10.698 -209 151 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.775 10 5.785Kar Dağıtımı23 -4.616 4.116Yedeklere Aktarılan Tutarlar5.034 -5.034Diğer-9.650 9.650Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 13.152 10.698 -209 151 17.977 -15.041 5.775 198 83.831Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 21.032 20.025FAKTORİNG GELİRLERİ0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ21.032 20.025Finansal Kiralama Gelirleri13.339 13.363Faaliyet Kiralaması Gelirleri7.693 6.662FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -16.800 -23.473Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-7.243 -11.257Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-799 -457İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-7.394 -10.613Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.364 -1.146BRÜT KAR (ZARAR)4.232 -3.448ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -13.511 -7.030Personel Giderleri-2.253 -2.101Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-49 -69Genel İşletme Giderleri-11.209 -4.860BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-9.279 -10.478DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 41.592 45.313Bankalardan Alınan Faizler24 60Türev Finansal İşlemler Karı403Kambiyo İşlemleri Karı31.724 38.930Diğer9.844 5.920KARŞILIK GİDERLERİ33 -8.637 -4.111Özel Karşılıklar-3.896 -937Genel Karşılıklar-4.750 -3.000Diğer9 -174DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -19.980 -28.997Türev Finansal İşlemlerden Zarar-153Kambiyo İşlemleri Zararı-19.919 -28.503Diğer-61 -341NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.696 1.727BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.696 1.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)35 2.089 808Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi13 2.089 808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.785 2.535DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.785 2.535Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 10 -1Ana Ortaklık Payları5.775 2.536Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı9.069 3.427Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri21.638 10.303Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-15.552 -14.990Elde Edilen Diğer Kazançlar21.297 16.304Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 376 506Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-2.253 -2.275Diğer-16.437 -6.421Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-27.456 31.779Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-27.027 958Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış761 -4.268Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)25.773 -1.566Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-32.416 52.705Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.260 -1.288Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)8.713 -14.762Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-18.387 35.206YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-15.435 -6.456Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller17.457 1.815Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları2.022 -4.641FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit240.855 150.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-239.288 -174.037Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.567 -24.037Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-267 -1.282Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-15.065 5.246Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.663 12.782Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 4.598 18.028Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.785 2.535DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.785 2.535Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 2.552 2.047 4.599 3.220 16.446 19.666GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5 8.313 0 8.313 9.292 0 9.292GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 163.104 319.134 482.238 172.728 285.297 458.025Kiralama İşlemleri (Net)115.748 319.134 434.882 121.258 285.297 406.555Finansal Kiralama Alacakları151.390 355.951 507.341 162.274 321.873 484.147Faaliyet Kiralaması Alacakları1.319 950 2.269 1.128 741 1.869Kazanılmamış Gelirler (-)-36.961 -37.767 -74.728 -42.144 -37.317 -79.461Takipteki Alacaklar96.786 0 96.786 97.380 0 97.380Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-49.430 0 -49.430 -45.910 0 -45.910ORTAKLIK YATIRIMLARI8 245 1 246 245 1 246İştirakler (Net)245 1 246 245 1 246MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9 117.165 0 117.165 113.735 0 113.735MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10 25 0 25 27 0 27YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 14.450 0 14.450 14.450 0 14.450CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI12 2.667 0 2.667 2.331 0 2.331ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 18.814 0 18.814 17.565 0 17.565DİĞER AKTİFLER14 6.479 3.902 10.381 4.588 1.765 6.353ARA TOPLAM333.814 325.084 658.898 338.181 303.509 641.690SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)15 658 0 658 928 0 928Satış Amaçlı658 0 658 928 0 928VARLIKLAR TOPLAMI334.472 325.084 659.556 339.109 303.509 642.618YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 104.123 146.542 250.665 123.125 158.708 281.833FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 40.801 0 40.801 15.028 0 15.028İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 256.866 0 256.866 250.194 0 250.194GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR20 6.376 0 6.376 1.586 0 1.586Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.527 0 1.527 1.487 0 1.487Genel Karşılıklar4.750 0 4.750 0 0 0Diğer Karşılıklar99 0 99 99 0 99CARİ VERGİ BORCU21 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU13 4.748 0 4.748 5.588 0 5.588SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER22 14.640 1.629 16.269 8.512 1.831 10.343ARA TOPLAM427.554 148.171 575.725 404.033 160.539 564.572SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR83.831 0 83.831 78.046 0 78.046Ödenmiş Sermaye23 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000Sermaye Yedekleri23 14.282 0 14.282 14.282 0 14.282Hisse Senedi İhraç Primleri1.130 0 1.130 1.130 0 1.130Diğer Sermaye Yedekleri13.152 0 13.152 13.152 0 13.152Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 10.489 0 10.489 10.489 0 10.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 151 0 151 151 0 151Kar Yedekleri24 17.977 0 17.977 17.977 0 17.977Yasal Yedekler7.162 0 7.162 7.162 0 7.162Olağanüstü Yedekler10.815 0 10.815 10.815 0 10.815Kar veya Zarar-9.266 0 -9.266 -15.041 0 -15.041Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25 -15.041 0 -15.041 -10.425 0 -10.425Dönem Net Kâr veya Zararı5.775 0 5.775 -4.616 0 -4.616Kontrol Gücü Olmayan Paylar26 198 0 198 188 0 188YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI511.385 148.171 659.556 482.079 160.539 642.618Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR38 692.601 1.394.285 2.086.886 772.043 1.475.091 2.247.134VERİLEN TEMİNATLAR27 90.507 2.612 93.119 90.087 0 90.087TAAHHÜTLER27 1.500 8.272 9.772 1.631 7.601 9.232Cayılabilir Taahhütler1.500 8.272 9.772 1.631 7.601 9.232Kiralama Taahhütleri1.500 8.272 9.772 1.631 7.601 9.232Finansal Kiralama Taahhütleri1.500 8.272 9.772 1.631 7.601 9.232TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR27 0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER11.595 7.300 18.895 16.898 4.652 21.550NAZIM HESAPLAR TOPLAMI796.203 1.412.469 2.208.672 880.659 1.487.344 2.368.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845507BIST