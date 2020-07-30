***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186Yeni Bakiye23 50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 13.681 -10.245 4.116 87 84.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.462 6 1.468Kar Dağıtımı23 4.296 -180 -4.116Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.296 -180 -4.116Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 12.536 12.731 -1 0 0 151 0 17.977 -10.425 1.462 93 85.654Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler23 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046Yeni Bakiye23 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.712 20 7.732Kar Dağıtımı23 -4.616 4.616Diğer-4.616 4.616Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -15.041 7.712 208 85.778Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ29 44.736 41.812 23.704 21.787FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ44.736 41.812 23.704 21.787Finansal Kiralama Gelirleri27.878 27.478 14.539 14.115Faaliyet Kiralaması Gelirleri16.858 14.334 9.165 7.672FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -33.562 -48.086 -16.762 -24.613Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-13.393 -24.391 -6.150 -13.134Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-2.492 -853 -1.693 -396İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-14.962 -20.482 -7.568 -9.869Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.715 -2.360 -1.351 -1.214BRÜT KAR (ZARAR)11.174 -6.274 6.942 -2.826ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -25.710 -13.907 -12.199 -6.877Personel Giderleri-4.776 -4.243 -2.523 -2.142Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-97 -106 -48 -37Genel İşletme Giderleri-20.837 -9.558 -9.628 -4.698BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-14.536 -20.181 -5.257 -9.703DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 79.671 73.734 38.079 28.421Bankalardan Alınan Faizler420 100 396 40Türev Finansal İşlemler Karı0 403 0 0Kambiyo İşlemleri Karı60.340 64.058 28.616 25.128Diğer18.911 9.173 9.067 3.253KARŞILIK GİDERLERİ33 -10.589 -1.742 -1.952 2.369Özel Karşılıklar-7.592 -1.665 -3.696 -728Genel Karşılıklar-3.000 0 1.750 3.000Diğer3 -77 -6 97DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -46.181 -51.436 -26.201 -22.439Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -153 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-46.096 -50.528 -26.177 -22.025Diğer-85 -755 -24 -414NET FAALİYET KARI (ZARARI)8.365 375 4.669 -1.352BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.365 375 4.669 -1.352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)35 -633 1.081 -2.722 273Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi13 -3.095 0 -3.093 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi13 2.462 1.081 371 273SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)7.732 1.456 1.947 -1.079DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI7.732 1.456 1.947 -1.079Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar20 -6 10 -5Ana Ortaklık Payları7.712 1.462 1.937 -1.074Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı11.453 -3.191Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri46.606 32.282Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-32.929 -43.985Elde Edilen Diğer Kazançlar33.130 22.638Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar6 445 568Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.776 -4.243Diğer-31.023 -10.451Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-21.381 20.318Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-52.612 2.869Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.044 -1.837Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)29.015 -3.615Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-19.566 49.363Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)3.396 -2.312Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)20.430 -24.150Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-9.928 17.127YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-24.695 -9.369Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller18.920 4.173Diğer-9 -20Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.784 -5.216FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit474.500 338.250Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-418.144 -354.481Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit56.356 -16.231Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-1 8Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)40.643 -4.312Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar19.663 12.782Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 60.306 8.470Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.732 1.456DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.732 1.456Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 59.302 1.012 60.314 3.220 16.446 19.666GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5 4.513 0 4.513 9.292 0 9.292GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 190.625 318.142 508.767 172.728 285.297 458.025Kiralama İşlemleri (Net)152.097 318.142 470.239 121.258 285.297 406.555Finansal Kiralama Alacakları207.281 346.636 553.917 162.274 321.873 484.147Faaliyet Kiralaması Alacakları1.302 751 2.053 1.128 741 1.869Kazanılmamış Gelirler (-)-56.486 -29.245 -85.731 -42.144 -37.317 -79.461Takipteki Alacaklar79.966 0 79.966 97.380 0 97.380Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-41.438 0 -41.438 -45.910 0 -45.910ORTAKLIK YATIRIMLARI8 245 1 246 245 1 246İştirakler (Net)245 1 246 245 1 246MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)9 116.240 0 116.240 113.735 0 113.735MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)10 31 0 31 27 0 27YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)11 14.450 0 14.450 14.450 0 14.450CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI12 534 0 534 2.331 0 2.331ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 15.966 0 15.966 17.565 0 17.565DİĞER AKTİFLER14 5.900 2.006 7.906 4.588 1.765 6.353ARA TOPLAM407.806 321.161 728.967 338.181 303.509 641.690SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)15 6.198 0 6.198 928 0 928Satış Amaçlı6.198 0 6.198 928 0 928VARLIKLAR TOPLAMI414.004 321.161 735.165 339.109 303.509 642.618YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 148.031 114.869 262.900 123.125 158.708 281.833FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 44.043 0 44.043 15.028 0 15.028İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 303.223 0 303.223 250.194 0 250.194GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR20 4.680 0 4.680 1.586 0 1.586Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.581 0 1.581 1.487 0 1.487Genel Karşılıklar3.000 0 3.000 0 0 0Diğer Karşılıklar99 0 99 99 0 99CARİ VERGİ BORCU21 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU13 4.622 0 4.622 5.588 0 5.588SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER22 27.242 2.677 29.919 8.512 1.831 10.343ARA TOPLAM531.841 117.546 649.387 404.033 160.539 564.572SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR85.778 0 85.778 78.046 0 78.046Ödenmiş Sermaye23 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000Sermaye Yedekleri23 14.282 0 14.282 14.282 0 14.282Hisse Senedi İhraç Primleri1.130 0 1.130 1.130 0 1.130Diğer Sermaye Yedekleri13.152 0 13.152 13.152 0 13.152Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 10.489 0 10.489 10.489 0 10.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler23 151 0 151 151 0 151Kar Yedekleri24 17.977 0 17.977 17.977 0 17.977Yasal Yedekler7.162 0 7.162 7.162 0 7.162Olağanüstü Yedekler10.815 0 10.815 10.815 0 10.815Kar veya Zarar-7.329 0 -7.329 -15.041 0 -15.041Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı25 -15.041 0 -15.041 -10.425 0 -10.425Dönem Net Kâr veya Zararı7.712 0 7.712 -4.616 0 -4.616Kontrol Gücü Olmayan Paylar26 208 0 208 188 0 188YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI617.619 117.546 735.165 482.079 160.539 642.618Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR38 751.137 1.477.558 2.228.695 772.043 1.475.091 2.247.134VERİLEN TEMİNATLAR27 90.505 0 90.505 90.087 0 90.087TAAHHÜTLER27 20.644 7.434 28.078 1.631 7.601 9.232Cayılabilir Taahhütler20.644 7.434 28.078 1.631 7.601 9.232Kiralama Taahhütleri20.644 7.434 28.078 1.631 7.601 9.232Finansal Kiralama Taahhütleri20.644 7.434 28.078 1.631 7.601 9.232TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER11.866 5.541 17.407 16.898 4.652 21.550NAZIM HESAPLAR TOPLAMI874.152 1.490.533 2.364.685 880.659 1.487.344 2.368.003http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864051BIST