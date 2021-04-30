***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
30.04.2021 18:32
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.775 10 5.785
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.616 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.034 -5.034 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.650 9.650 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -15.041 5.775 198 83.831
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.006 23 4.029
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 0 0 25.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.649
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.838 10.623 -13.461 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.838 0 -2.838 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.623 -10.623 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 40.942 10.698 -298 0 0 151 0 20.815 -4.418 4.006 318 123.344
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30 19.052 21.032
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
19.052 21.032
Finansal Kiralama Gelirleri
9.606 13.339
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
9.446 7.693
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
31 -27.968 -16.800
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-14.132 -7.243
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.138 -799
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-10.658 -7.394
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.040 -1.364
BRÜT KAR (ZARAR)
-8.916 4.232
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
32 -15.147 -13.511
Personel Giderleri
-3.035 -2.253
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-65 -49
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-12.047 -11.209
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.063 -9.279
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
33 57.935 41.592
Bankalardan Alınan Faizler
853 24
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
46.315 31.724
Diğer
10.767 9.844
KARŞILIK GİDERLERİ
-4.457 -8.637
Özel Karşılıklar
34 -322 -3.896
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
-4.000 -4.750
Diğer
-135 9
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
35 -27.696 -19.980
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-27.650 -19.919
Diğer
-46 -61
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.719 3.696
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.719 3.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
36 2.310 2.089
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
14 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14 2.310 2.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.029 5.785
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.029 5.785
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 10
Ana Ortaklık Payları
4.006 5.775
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,08000000 0,11600000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,08000000 0,11600000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
7.395 9.069
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
22.224 21.638
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-30.891 -15.552
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
30.114 21.297
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 171 376
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.035 -2.253
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-11.188 -16.437
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
81.434 -27.456
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-20.416 -27.027
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.755 761
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
53 25.773
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
101.570 -32.416
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.361 -3.260
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.343 8.713
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
88.829 -18.387
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-30.667 -15.435
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11.827 17.457
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-76 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-18.916 2.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
195.843 240.855
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-236.394 -239.288
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-226 0
Diğer
25.649 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-15.128 1.567
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.840 -267
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
52.945 -15.065
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.913 19.663
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
61.858 4.598
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.029 5.785
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.029 5.785
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 10.565 50.843 61.408 5.583 2.339 7.922
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 500 0 500 1.000 0 1.000
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 165 0 165 518 0 518
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 237.977 301.296 539.273 238.822 283.207 522.029
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
194.183 301.296 495.479 195.811 283.207 479.018
Finansal Kiralama Alacakları
268.437 330.422 598.859 271.442 309.558 581.000
Faaliyet Kiralaması Alacakları
2.156 1.040 3.196 1.461 586 2.047
Kazanılmamış Gelirler (-)
-76.410 -30.166 -106.576 -77.092 -26.937 -104.029
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
80.907 0 80.907 79.973 0 79.973
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-37.113 -37.113 -36.962 -36.962
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 245 1 246 245 1 246
İştirakler (Net)
245 1 246 245 1 246
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 178.703 0 178.703 160.798 0 160.798
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 102 0 102 32 0 32
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 14.450 0 14.450 14.450 0 14.450
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
13 4.656 0 4.656 4.325 0 4.325
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 15.872 0 15.872 12.842 0 12.842
DİĞER AKTİFLER
15 6.587 1.827 8.414 4.722 1.584 6.306
ARA TOPLAM
469.822 353.967 823.789 443.337 287.131 730.468
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
16 488 0 488 488 0 488
Satış Amaçlı
488 0 488 488 0 488
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
470.310 353.967 824.277 443.825 287.131 730.956
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
17 245.796 171.919 417.715 227.219 91.849 319.068
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 49.705 0 49.705 49.652 0 49.652
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 203.756 0 203.756 244.307 0 244.307
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
21 5.576 0 5.576 1.485 0 1.485
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.477 0 1.477 1.386 0 1.386
Genel Karşılıklar
4.000 0 4.000 0 0 0
Diğer Karşılıklar
99 0 99 99 0 99
CARİ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14 6.153 0 6.153 5.433 0 5.433
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
23 14.014 4.014 18.028 14.285 3.060 17.345
ARA TOPLAM
525.000 175.933 700.933 542.381 94.909 637.290
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
123.344 0 123.344 93.666 0 93.666
Ödenmiş Sermaye
24 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
24 42.072 0 42.072 16.423 0 16.423
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.130 0 1.130 1.130 0 1.130
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
40.942 0 40.942 15.293 0 15.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 10.400 0 10.400 10.400 0 10.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 151 0 151 151 0 151
Kar Yedekleri
25 20.815 0 20.815 17.977 0 17.977
Yasal Yedekler
5.628 0 5.628 5.021 0 5.021
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.187 0 15.187 12.956 0 12.956
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-412 0 -412 -1.580 0 -1.580
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 -4.418 0 -4.418 -15.041 0 -15.041
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.006 0 4.006 13.461 0 13.461
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
318 0 318 295 0 295
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
648.344 175.933 824.277 636.047 94.909 730.956
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
39 889.818 1.451.634 2.341.452 809.472 1.360.845 2.170.317
VERİLEN TEMİNATLAR
28 51.604 1.399 53.003 51.907 0 51.907
TAAHHÜTLER
28 784 13.022 13.806 0 4.060 4.060
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
784 13.022 13.806 0 4.060 4.060
Kiralama Taahhütleri
784 13.022 13.806 0 4.060 4.060
Finansal Kiralama Taahhütleri
784 13.022 13.806 0 4.060 4.060
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
28 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28 0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
8.533 5.814 14.347 8.501 4.739 13.240
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
950.739 1.471.869 2.422.608 869.880 1.369.644 2.239.524
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933566
BIST