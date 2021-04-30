***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.775 10 5.785Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.616 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.034 -5.034 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.650 9.650 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -15.041 5.775 198 83.831Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.006 23 4.029Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24 0 0 0 25.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.649Kar Dağıtımı24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.838 10.623 -13.461 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.838 0 -2.838 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.623 -10.623 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 40.942 10.698 -298 0 0 151 0 20.815 -4.418 4.006 318 123.344Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ30 19.052 21.032FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ19.052 21.032Finansal Kiralama Gelirleri9.606 13.339Faaliyet Kiralaması Gelirleri9.446 7.693Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)31 -27.968 -16.800Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-14.132 -7.243Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-2.138 -799İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-10.658 -7.394Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.040 -1.364BRÜT KAR (ZARAR)-8.916 4.232ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)32 -15.147 -13.511Personel Giderleri-3.035 -2.253Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-65 -49Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-12.047 -11.209Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-24.063 -9.279DİĞER FAALİYET GELİRLERİ33 57.935 41.592Bankalardan Alınan Faizler853 24Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı46.315 31.724Diğer10.767 9.844KARŞILIK GİDERLERİ-4.457 -8.637Özel Karşılıklar34 -322 -3.896Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar-4.000 -4.750Diğer-135 9DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)35 -27.696 -19.980Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-27.650 -19.919Diğer-46 -61NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.719 3.696BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.719 3.696SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)36 2.310 2.089Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi14 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi14 2.310 2.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)4.029 5.785DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış KarlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleriİştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDiğer Durdurulan Faaliyet GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Cari Vergi KarşılığıErtelenmiş Vergi Gider EtkisiErtelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI4.029 5.785Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 10Ana Ortaklık Payları4.006 5.775Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,08000000 0,11600000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,08000000 0,11600000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı7.395 9.069Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri22.224 21.638Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-30.891 -15.552Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0Elde Edilen Diğer Kazançlar30.114 21.297Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7 171 376Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.035 -2.253Ödenen Vergiler0 0Diğer-11.188 -16.437Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim81.434 -27.456Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-20.416 -27.027Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.755 761Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)53 25.773Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)101.570 -32.416Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.361 -3.260Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.343 8.713Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı88.829 -18.387YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-30.667 -15.435Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11.827 17.457Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-76 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-18.916 2.022FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit195.843 240.855Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-236.394 -239.288İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-226 0Diğer25.649 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-15.128 1.567Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-1.840 -267Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)52.945 -15.065Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.913 19.663Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar61.858 4.598Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.029 5.785DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.029 5.785Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 10.565 50.843 61.408 5.583 2.339 7.922GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 500 0 500 1.000 0 1.000TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 165 0 165 518 0 518GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 237.977 301.296 539.273 238.822 283.207 522.029Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)194.183 301.296 495.479 195.811 283.207 479.018Finansal Kiralama Alacakları268.437 330.422 598.859 271.442 309.558 581.000Faaliyet Kiralaması Alacakları2.156 1.040 3.196 1.461 586 2.047Kazanılmamış Gelirler (-)-76.410 -30.166 -106.576 -77.092 -26.937 -104.029İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar80.907 0 80.907 79.973 0 79.973Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-37.113 -37.113 -36.962 -36.962ORTAKLIK YATIRIMLARI9 245 1 246 245 1 246İştirakler (Net)245 1 246 245 1 246Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 178.703 0 178.703 160.798 0 160.798MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 102 0 102 32 0 32YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)12 14.450 0 14.450 14.450 0 14.450CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI13 4.656 0 4.656 4.325 0 4.325ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 15.872 0 15.872 12.842 0 12.842DİĞER AKTİFLER15 6.587 1.827 8.414 4.722 1.584 6.306ARA TOPLAM469.822 353.967 823.789 443.337 287.131 730.468SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)16 488 0 488 488 0 488Satış Amaçlı488 0 488 488 0 488Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI470.310 353.967 824.277 443.825 287.131 730.956YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER17 245.796 171.919 417.715 227.219 91.849 319.068FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 49.705 0 49.705 49.652 0 49.652İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 203.756 0 203.756 244.307 0 244.307GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR21 5.576 0 5.576 1.485 0 1.485Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.477 0 1.477 1.386 0 1.386Genel Karşılıklar4.000 0 4.000 0 0 0Diğer Karşılıklar99 0 99 99 0 99CARİ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU14 6.153 0 6.153 5.433 0 5.433SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER23 14.014 4.014 18.028 14.285 3.060 17.345ARA TOPLAM525.000 175.933 700.933 542.381 94.909 637.290SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR123.344 0 123.344 93.666 0 93.666Ödenmiş Sermaye24 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000Sermaye Yedekleri24 42.072 0 42.072 16.423 0 16.423Hisse Senedi İhraç Primleri1.130 0 1.130 1.130 0 1.130Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri40.942 0 40.942 15.293 0 15.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24 10.400 0 10.400 10.400 0 10.400Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24 151 0 151 151 0 151Kar Yedekleri25 20.815 0 20.815 17.977 0 17.977Yasal Yedekler5.628 0 5.628 5.021 0 5.021Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler15.187 0 15.187 12.956 0 12.956Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar-412 0 -412 -1.580 0 -1.580Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 -4.418 0 -4.418 -15.041 0 -15.041Dönem Net Kâr veya Zararı4.006 0 4.006 13.461 0 13.461Kontrol Gücü Olmayan Paylar318 0 318 295 0 295YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI648.344 175.933 824.277 636.047 94.909 730.956Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR39 889.818 1.451.634 2.341.452 809.472 1.360.845 2.170.317VERİLEN TEMİNATLAR28 51.604 1.399 53.003 51.907 0 51.907TAAHHÜTLER28 784 13.022 13.806 0 4.060 4.060Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler784 13.022 13.806 0 4.060 4.060Kiralama Taahhütleri784 13.022 13.806 0 4.060 4.060Finansal Kiralama Taahhütleri784 13.022 13.806 0 4.060 4.060Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR28 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler28 0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER8.533 5.814 14.347 8.501 4.739 13.240NAZIM HESAPLAR TOPLAMI950.739 1.471.869 2.422.608 869.880 1.369.644 2.239.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933566BIST