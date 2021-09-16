***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.712 20 7.732Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.616 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.616 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -15.041 7.712 208 85.778Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.560 39 10.599Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24 0 0 0 25.649 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.684Kar Dağıtımı24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.838 10.623 -13.461 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.838 0 -2.838 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.623 -10.623 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 40.942 10.733 -298 0 0 151 0 20.815 -4.418 10.560 334 129.949Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ30 46.295 44.736 27.243 23.704FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ46.295 44.736 27.243 23.704Finansal Kiralama Gelirleri25.373 27.878 15.767 14.539Faaliyet Kiralaması Gelirleri20.922 16.858 11.476 9.165Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)31 -55.794 -33.562 -27.826 -16.762Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-27.990 -13.393 -13.858 -6.150Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-4.373 -2.492 -2.235 -1.693İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-21.413 -14.962 -10.755 -7.568Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.018 -2.715 -978 -1.351BRÜT KAR (ZARAR)-9.499 11.174 -583 6.942ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)32 -31.286 -25.710 -16.139 -12.199Personel Giderleri-5.870 -4.776 -2.835 -2.523Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-115 -97 -50 -48Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-25.301 -20.837 -13.254 -9.628Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-40.785 -14.536 -16.722 -5.257DİĞER FAALİYET GELİRLERİ33 94.843 79.671 36.908 38.079Bankalardan Alınan Faizler1.599 420 746 396Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı72.092 60.340 25.777 28.616Diğer21.152 18.911 10.385 9.067KARŞILIK GİDERLERİ34 -1.162 -10.589 3.295 -1.952Özel Karşılıklar-1.089 -7.592 -767 -3.696Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 -3.000 4.000 1.750Diğer-73 3 62 -6DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)35 -47.066 -46.181 -19.370 -26.201Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-46.988 -46.096 -19.338 -26.177Diğer-78 -85 -32 -24NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.830 8.365 4.111 4.669BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.830 8.365 4.111 4.669SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)36 4.769 -633 2.459 -2.722Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi14 -185 2.462 -173 371Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi14 4.954 -3.095 2.632 -3.093SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)10.599 7.732 6.570 1.947DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI10.599 7.732 6.570 1.947Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 39 20 16 10Ana Ortaklık Payları10.560 7.712 6.554 1.937Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,21100000 0,15400000 0,13100000 0,03900000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,21100000 0,15400000 0,13100000 0,39000000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı3.893 11.453Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri44.934 46.606Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-62.315 -32.929Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0Elde Edilen Diğer Kazançlar47.582 33.130Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7 273 445Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.870 -4.776Ödenen Vergiler0 0Diğer-20.711 -31.023Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim56.987 -21.381Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-27.900 -52.612Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-9.034 -2.044Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)9.001 29.015Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)91.971 -19.566Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)-5.640 3.396Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.411 20.430Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı60.880 -9.928YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-56.498 -24.695Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller21.386 18.920Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-76 -9Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-35.188 -5.784FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit378.798 474.500Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-430.063 -418.144İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-302 0Diğer25.684 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-25.883 56.356Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-3 -1Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-194 40.643Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.913 19.663Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 8.719 60.306Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.599 7.732DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.599 7.732Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 7.093 1.628 8.721 5.583 2.339 7.922GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 0 0 0 1.000 0 1.000TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 0 0 518 0 518GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 238.359 318.701 557.060 238.822 283.207 522.029Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)195.365 318.701 514.066 195.811 283.207 479.018Finansal Kiralama Alacakları267.479 348.636 616.115 271.442 309.558 581.000Faaliyet Kiralaması Alacakları2.554 432 2.986 1.461 586 2.047Kazanılmamış Gelirler (-)-74.668 -30.367 -105.035 -77.092 -26.937 -104.029İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar80.772 0 80.772 79.973 0 79.973Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-37.778 0 -37.778 -36.962 0 -36.962ORTAKLIK YATIRIMLARI9 245 1 246 245 1 246İştirakler (Net)220 1 221 220 1 221Bağlı Ortaklıklar (Net)25 0 25 25 0 25Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 189.765 0 189.765 160.798 0 160.798MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 95 0 95 32 0 32YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)12 14.450 0 14.450 14.450 0 14.450CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI13 4.145 0 4.145 4.325 0 4.325ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 18.662 0 18.662 12.842 0 12.842DİĞER AKTİFLER15 9.155 6.703 15.858 4.722 1.584 6.306ARA TOPLAM481.969 327.033 809.002 443.337 287.131 730.468SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)16 488 0 488 488 0 488Satış Amaçlı488 0 488 488 0 488Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI482.457 327.033 809.490 443.825 287.131 730.956YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER17 238.125 166.393 404.518 227.219 91.849 319.068FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 58.653 0 58.653 49.652 0 49.652İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 193.471 0 193.471 244.307 0 244.307GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR21 1.472 0 1.472 1.485 0 1.485Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.373 0 1.373 1.386 0 1.386Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar99 0 99 99 0 99CARİ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU14 6.448 0 6.448 5.433 0 5.433SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER23 11.691 3.288 14.979 14.285 3.060 17.345ARA TOPLAM509.860 169.681 679.541 542.381 94.909 637.290SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR129.949 0 129.949 93.666 0 93.666Ödenmiş Sermaye24 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000Sermaye Yedekleri24 42.072 0 42.072 16.423 0 16.423Hisse Senedi İhraç Primleri1.130 0 1.130 1.130 0 1.130Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri40.942 0 40.942 15.293 0 15.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24 10.435 0 10.435 10.400 0 10.400Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24 151 0 151 151 0 151Kar Yedekleri25 20.815 0 20.815 17.977 0 17.977Yasal Yedekler5.628 0 5.628 5.021 5.021Statü Yedekleri0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler15.187 0 15.187 12.956 0 12.956Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar6.142 0 6.142 -1.580 0 -1.580Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 -4.418 0 -4.418 -15.041 0 -15.041Dönem Net Kâr veya Zararı10.560 0 10.560 13.461 0 13.461Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 334 0 334 295 0 295YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI639.809 169.681 809.490 636.047 94.909 730.956Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR39 952.876 1.534.474 2.487.350 809.472 1.360.845 2.170.317VERİLEN TEMİNATLAR28 51.834 3.322 55.156 51.907 0 51.907TAAHHÜTLER28 11.163 7.916 19.079 0 4.060 4.060Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler11.163 7.916 19.079 0 4.060 4.060Kiralama Taahhütleri11.163 7.916 19.079 0 4.060 4.060Finansal Kiralama Taahhütleri11.163 7.916 19.079 0 4.060 4.060Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR28 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler28 0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER10.664 8.224 18.888 8.501 4.739 13.240NAZIM HESAPLAR TOPLAMI1.026.537 1.553.936 2.580.473 869.880 1.369.644 2.239.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964171BIST