***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 50.000 1.130 0 13.152 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -10.425 -4.616 188 78.046Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.131 41 9.172Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24 0 0 0 1.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.269Kar Dağıtımı24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.416 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.616 4.416 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 14.421 10.698 -209 0 0 151 0 17.977 -15.041 9.131 229 88.487Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 12.272 61 12.333Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24 0 0 0 25.649 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.684Kar Dağıtımı24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.584 877 -13.461 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.584 -9.746 -2.838 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.623 -10.623 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 40.942 10.733 -298 0 0 151 0 30.561 -14.164 12.272 356 131.683Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ30 76.889 67.063 30.594 22.327FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ76.889 67.063 30.594 22.327Finansal Kiralama Gelirleri44.110 41.017 18.737 13.139Faaliyet Kiralaması Gelirleri32.779 26.046 11.857 9.188Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)31 -83.390 -50.934 -27.596 -17.372Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-42.683 -20.387 -14.693 -6.994Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-7.354 -4.154 -2.981 -1.662İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-30.421 -22.396 -9.008 -7.434Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.932 -3.997 -914 -1.282BRÜT KAR (ZARAR)-6.501 16.129 2.998 4.955ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)32 -44.248 -35.682 -12.962 -9.972Personel Giderleri-8.577 -7.103 -2.707 -2.327Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-165 -163 -50 -66Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-35.506 -28.416 -10.205 -7.579Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-50.749 -19.553 -9.964 -5.017DİĞER FAALİYET GELİRLERİ33 137.835 143.788 42.992 64.117Bankalardan Alınan Faizler1.937 765 338 345Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı104.217 117.226 32.125 56.886Diğer31.681 25.797 10.529 6.886KARŞILIK GİDERLERİ34 -1.545 -31.549 -383 -20.960Özel Karşılıklar-1.509 -31.594 -420 -24.002Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 3.000Diğer-36 45 37 42DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)35 -77.553 -78.381 -30.487 -32.200Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-77.451 -78.306 -30.463 -32.210Diğer-102 -75 -24 10NET FAALİYET KARI (ZARARI)7.988 14.305 2.158 5.940BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.988 14.305 2.158 5.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)36 4.345 -5.133 -424 -4.500Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi14 -222 -7.829 -5.176 -4.734Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi14 4.567 2.696 4.752 234SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)12.333 9.172 1.734 1.440DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI12.333 9.172 1.734 1.440Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27 61 41 22 21Ana Ortaklık Payları12.272 9.131 1.712 1.419Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,24500000 0,18300000 0,03400000 0,02800000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,24500000 0,18300000 0,03400000 0,02800000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı8.599 17.084Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri79.267 73.885Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-91.471 -51.090Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0Elde Edilen Diğer Kazançlar58.109 64.184Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7 2.275 1.298Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-8.577 -7.103Ödenen Vergiler0 0Diğer-31.004 -64.090Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim119.045 -39.165Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-14.235 2.552Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)20.879 27.920Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)168.139 3.919Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.055 7.027Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.112 1.935Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı127.644 -22.081YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-82.265 -37.912Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller32.599 24.691Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-76 -9Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-49.742 -13.230FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit527.633 723.472Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-627.798 -703.072İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-387 0Diğer25.684 1.269Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-74.868 21.669Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-4 -5Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.030 -13.647Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.913 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.333 9.172Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 10.739 1.205 11.944 5.583 2.339 7.922GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 0 0 0 1.000 0 1.000TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 0 0 518 0 518GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 240.779 332.667 573.446 238.822 283.207 522.029Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici KredileriKiralama İşlemleri (Net)200.400 332.667 533.067 195.811 283.207 479.018Finansal Kiralama Alacakları277.019 350.928 627.947 271.442 309.558 581.000Faaliyet Kiralaması Alacakları2.865 141 3.006 1.461 586 2.047Kazanılmamış Gelirler (-)-79.484 -18.402 -97.886 -77.092 -26.937 -104.029İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar76.554 0 76.554 79.973 0 79.973Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-36.175 0 -36.175 -36.962 0 -36.962ORTAKLIK YATIRIMLARI9 245 1 246 245 1 246İştirakler (Net)220 1 221 220 1 221Bağlı Ortaklıklar (Net)25 0 25 25 0 25Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 211.365 0 211.365 160.798 0 160.798MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 89 0 89 32 0 32YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)12 14.450 0 14.450 14.450 0 14.450CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI13 2.031 0 2.031 4.325 0 4.325ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 19.191 0 19.191 12.842 0 12.842DİĞER AKTİFLER15 6.100 14.959 21.059 4.722 1.584 6.306ARA TOPLAM504.989 348.832 853.821 443.337 287.131 730.468SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)16 488 0 488 488 0 488Satış Amaçlı488 0 488 488 0 488Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI505.477 348.832 854.309 443.825 287.131 730.956YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER17 226.527 252.599 479.126 227.219 91.849 319.068FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 70.531 0 70.531 49.652 0 49.652İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 145.480 0 145.480 244.307 0 244.307GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 1.386 0 1.386Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar99 0 99 99 0 99CARİ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU14 7.402 0 7.402 5.433 0 5.433SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER23 18.366 308 18.674 14.285 3.060 17.345ARA TOPLAM469.719 252.907 722.626 542.381 94.909 637.290SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR131.683 0 131.683 93.666 0 93.666Ödenmiş Sermaye24 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000Sermaye Yedekleri24 42.072 0 42.072 16.423 0 16.423Hisse Senedi İhraç Primleri1.130 0 1.130 1.130 0 1.130Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri40.942 0 40.942 15.293 0 15.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24 10.435 0 10.435 10.400 0 10.400Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24 151 0 151 151 0 151Kar Yedekleri30.561 0 30.561 17.977 0 17.977Yasal Yedekler5.628 0 5.628 5.021 0 5.021Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler15.187 0 15.187 12.956 0 12.956Diğer Kar Yedekleri9.746 0 9.746 0 0 0Kar veya Zarar-1.892 0 -1.892 -1.580 0 -1.580Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 -14.164 0 -14.164 -15.041 0 -15.041Dönem Net Kâr veya Zararı12.272 0 12.272 13.461 0 13.461Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 356 0 356 295 0 295YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI601.402 252.907 854.309 636.047 94.909 730.956Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR39 1.041.666 1.549.645 2.591.311 809.472 1.360.845 2.170.317VERİLEN TEMİNATLAR28 51.748 0 51.748 51.907 0 51.907TAAHHÜTLER28 0 14.097 14.097 0 4.060 .097 0 4.060 4.060Finansal Kiralama Taahhütleri0 14.097 14.097 0 4.060 4.060Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR28 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler28 0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER19.910 7.068 26.978 8.501 4.739 13.240NAZIM HESAPLAR TOPLAMI1.113.324 1.570.810 2.684.134 869.880 1.369.644 2.239.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972884BIST