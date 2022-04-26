***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.006 23 4.029Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24 0 0 0 25.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.649Kar Dağıtımı24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.838 10.623 -13.461Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.838 0 -2.838 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.623 -10.623 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 40.942 10.698 -298 0 0 151 0 20.815 -4.418 4.006 318 123.344Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24 50.000 1.130 0 40.942 12.962 -474 0 0 151 0 30.561 -14.164 47.893 431 169.432TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye24 50.000 1.130 0 40.942 12.962 -474 0 0 151 0 30.561 -14.164 47.893 431 169.432Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.367 94 20.461Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.133 24.760 -47.893 0 -4.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000 0 -4.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.133 11.345 -30.478 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.415 -13.415 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 40.942 12.962 -474 0 0 151 0 49.694 10.596 20.367 525 185.893Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ53.552 19.052FAKTORİNG GELİRLERİ0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0İskontolu0 0Diğer0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0İskontolu0 0Diğer0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ53.552 19.052Finansal Kiralama Gelirleri25.455 9.606Faaliyet Kiralaması Gelirleri27.543 9.446Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar554 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-32.559 -27.968Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-20.409 -14.132Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-4.962 -2.138İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-5.877 -10.658Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.311 -1.040BRÜT KAR (ZARAR)20.993 -8.916ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-19.000 -15.147Personel Giderleri-3.758 -3.035Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-101 -65Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-7.671 -12.047Diğer-7.470 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)1.993 -24.063DİĞER FAALİYET GELİRLERİ77.536 57.935Bankalardan Alınan Faizler367 853Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı59.476 46.315Diğer17.693 10.767KARŞILIK GİDERLERİ-20.074 -4.457Özel Karşılıklar-10.586 -322Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar-7.850 -4.000Diğer-1.638 -135DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-44.512 -27.696Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-44.512 -27.650Diğer0 -46NET FAALİYET KARI (ZARARI)14.943 1.719BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.943 1.719SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.518 2.310Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-192 -12Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.710 2.322SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)20.461 4.029DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI20.461 4.029Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar94 23Ana Ortaklık Payları20.367 4.006Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,40700000 0,08000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,40700000 0,08000000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı12.019 7.395Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri53.964 22.224Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-43.086 -30.891Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar554 0Elde Edilen Diğer Kazançlar24.083 30.114Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7 8.941 171Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.758 -3.035Ödenen Vergiler0 0Diğer-28.679 -11.188Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim66.592 81.434Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış-38.039 -20.416Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-33.369 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış0 -1.755Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)9.726 53Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)117.652 101.570Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)-8.283 -3.361Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18.905 5.343Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı78.611 88.829YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-34.722 -30.667Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller6.519 11.827Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-174 -76Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-28.377 -18.916FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit134.838 195.843Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-149.931 -236.394İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 -226Diğer-85 25.649Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-15.178 -15.128Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi537 -1.840Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)35.593 52.945Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar26.599 8.913Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 62.192 61.858Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)20.461 4.029DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.461 4.029Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 9.075 53.215 62.290 11.428 15.269 26.697GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 295.165 483.005 778.170 246.574 494.523 741.097Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)274.578 483.005 757.583 213.209 494.523 707.732Finansal Kiralama Alacakları363.523 515.651 879.174 292.899 534.785 827.684Faaliyet Kiralaması Alacakları5.599 336 5.935 2.757 72 2.829Kazanılmamış Gelirler (-)-94.544 -32.982 -127.526 -82.447 -40.334 -122.781İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar50.602 0 50.602 61.531 0 61.531Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-30.015 0 -30.015 -28.166 0 -28.166ORTAKLIK YATIRIMLARI9 245 1 246 245 1 246İştirakler (Net)220 1 221 220 1 221Bağlı Ortaklıklar (Net)25 0 25 25 0 25Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 266.678 0 266.678 256.125 0 256.125MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 244 0 244 84 0 84YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)12 18.900 0 18.900 18.900 0 18.900CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI13 11.184 0 11.184 2.901 0 2.901ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 14.920 0 14.920 8.148 0 8.148DİĞER AKTİFLER15 44.912 29.342 74.254 7.799 19.930 27.729ARA TOPLAM661.323 565.563 1.226.886 552.204 529.723 1.081.927SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)16 392 0 392 488 0 488Satış Amaçlı392 0 392 488 0 488Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI661.715 565.563 1.227.278 552.692 529.723 1.082.415YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER17 364.067 397.857 761.924 274.565 380.234 654.799FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR18 96.733 0 96.733 87.007 0 87.007İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)19 112.901 0 112.901 121.911 0 121.911GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR21 32.743 0 32.743 19.702 0 19.702Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.794 0 1.794 2.103 0 2.103Genel Karşılıklar26.850 0 26.850 17.500 0 17.500Diğer Karşılıklar4.099 0 4.099 99 0 99CARİ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU14 9.680 0 9.680 8.426 0 8.426SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER23 23.997 3.407 27.404 19.273 1.865 21.138ARA TOPLAM640.121 401.264 1.041.385 530.884 382.099 912.983SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR185.893 0 185.893 169.432 0 169.432Ödenmiş Sermaye24 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000Sermaye Yedekleri24 42.072 0 42.072 42.072 0 42.072Hisse Senedi İhraç Primleri1.130 0 1.130 1.130 0 1.130Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri40.942 0 40.942 40.942 0 40.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24 12.488 0 12.488 12.488 0 12.488Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24 151 0 151 151 0 151Kar Yedekleri25 49.694 0 49.694 30.561 0 30.561Yasal Yedekler7.997 0 7.997 5.628 0 5.628Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler41.697 0 41.697 15.187 0 15.187Diğer Kar Yedekleri0 0 0 9.746 0 9.746Kar veya Zarar30.963 0 30.963 33.729 0 33.729Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 10.596 0 10.596 -14.164 0 -14.164Dönem Net Kâr veya Zararı20.367 0 20.367 47.893 0 47.893Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 525 0 525 431 0 431YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI826.014 401.264 1.227.278 700.316 382.099 1.082.415Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR39 3.705.080 2.105.563 5.810.643 3.327.887 2.093.515 5.421.402VERİLEN TEMİNATLAR28 134.676 0 134.676 85.870 0 85.870TAAHHÜTLER28 0 13.746 13.746 0 8.688 8.688Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 13.746 13.746 0 8.688 8.688Kiralama Taahhütleri0 13.746 13.746 0 8.688 8.688Finansal Kiralama Taahhütleri0 13.746 13.746 0 8.688 8.688Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR28 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler28 0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER20.719 2.555 23.274 20.719 2.555 23.274NAZIM HESAPLAR TOPLAMI3.860.475 2.121.864 5.982.339 3.434.476 2.104.758 5.539.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023998BIST