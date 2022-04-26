***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
26.04.2022 18:11
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.006 23 4.029
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 0 0 25.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.649
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.838 10.623 -13.461
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.838 0 -2.838 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.623 -10.623 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 40.942 10.698 -298 0 0 151 0 20.815 -4.418 4.006 318 123.344
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 0 40.942 12.962 -474 0 0 151 0 30.561 -14.164 47.893 431 169.432
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 0 40.942 12.962 -474 0 0 151 0 30.561 -14.164 47.893 431 169.432
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.367 94 20.461
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.133 24.760 -47.893 0 -4.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000 0 -4.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.133 11.345 -30.478 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.415 -13.415 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 40.942 12.962 -474 0 0 151 0 49.694 10.596 20.367 525 185.893
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
53.552 19.052
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
53.552 19.052
Finansal Kiralama Gelirleri
25.455 9.606
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
27.543 9.446
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
554 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-32.559 -27.968
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.409 -14.132
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-4.962 -2.138
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.877 -10.658
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.311 -1.040
BRÜT KAR (ZARAR)
20.993 -8.916
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-19.000 -15.147
Personel Giderleri
-3.758 -3.035
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-101 -65
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-7.671 -12.047
Diğer
-7.470 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.993 -24.063
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
77.536 57.935
Bankalardan Alınan Faizler
367 853
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
59.476 46.315
Diğer
17.693 10.767
KARŞILIK GİDERLERİ
-20.074 -4.457
Özel Karşılıklar
-10.586 -322
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
-7.850 -4.000
Diğer
-1.638 -135
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.512 -27.696
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-44.512 -27.650
Diğer
0 -46
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
14.943 1.719
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.943 1.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.518 2.310
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-192 -12
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.710 2.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
20.461 4.029
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
20.461 4.029
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
94 23
Ana Ortaklık Payları
20.367 4.006
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 0,40700000 0,08000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,40700000 0,08000000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
12.019 7.395
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
53.964 22.224
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-43.086 -30.891
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
554 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
24.083 30.114
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 8.941 171
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.758 -3.035
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-28.679 -11.188
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
66.592 81.434
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-38.039 -20.416
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-33.369 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -1.755
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.726 53
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
117.652 101.570
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-8.283 -3.361
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.905 5.343
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
78.611 88.829
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-34.722 -30.667
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
6.519 11.827
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-174 -76
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-28.377 -18.916
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
134.838 195.843
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-149.931 -236.394
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 -226
Diğer
-85 25.649
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-15.178 -15.128
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
537 -1.840
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
35.593 52.945
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.599 8.913
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 62.192 61.858
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.461 4.029
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.461 4.029
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 9.075 53.215 62.290 11.428 15.269 26.697
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 295.165 483.005 778.170 246.574 494.523 741.097
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
274.578 483.005 757.583 213.209 494.523 707.732
Finansal Kiralama Alacakları
363.523 515.651 879.174 292.899 534.785 827.684
Faaliyet Kiralaması Alacakları
5.599 336 5.935 2.757 72 2.829
Kazanılmamış Gelirler (-)
-94.544 -32.982 -127.526 -82.447 -40.334 -122.781
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
50.602 0 50.602 61.531 0 61.531
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-30.015 0 -30.015 -28.166 0 -28.166
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 245 1 246 245 1 246
İştirakler (Net)
220 1 221 220 1 221
Bağlı Ortaklıklar (Net)
25 0 25 25 0 25
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 266.678 0 266.678 256.125 0 256.125
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 244 0 244 84 0 84
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 18.900 0 18.900 18.900 0 18.900
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
13 11.184 0 11.184 2.901 0 2.901
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 14.920 0 14.920 8.148 0 8.148
DİĞER AKTİFLER
15 44.912 29.342 74.254 7.799 19.930 27.729
ARA TOPLAM
661.323 565.563 1.226.886 552.204 529.723 1.081.927
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
16 392 0 392 488 0 488
Satış Amaçlı
392 0 392 488 0 488
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
661.715 565.563 1.227.278 552.692 529.723 1.082.415
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
17 364.067 397.857 761.924 274.565 380.234 654.799
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
18 96.733 0 96.733 87.007 0 87.007
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
19 112.901 0 112.901 121.911 0 121.911
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
21 32.743 0 32.743 19.702 0 19.702
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.794 0 1.794 2.103 0 2.103
Genel Karşılıklar
26.850 0 26.850 17.500 0 17.500
Diğer Karşılıklar
4.099 0 4.099 99 0 99
CARİ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14 9.680 0 9.680 8.426 0 8.426
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
23 23.997 3.407 27.404 19.273 1.865 21.138
ARA TOPLAM
640.121 401.264 1.041.385 530.884 382.099 912.983
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
185.893 0 185.893 169.432 0 169.432
Ödenmiş Sermaye
24 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
24 42.072 0 42.072 42.072 0 42.072
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.130 0 1.130 1.130 0 1.130
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
40.942 0 40.942 40.942 0 40.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 12.488 0 12.488 12.488 0 12.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 151 0 151 151 0 151
Kar Yedekleri
25 49.694 0 49.694 30.561 0 30.561
Yasal Yedekler
7.997 0 7.997 5.628 0 5.628
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
41.697 0 41.697 15.187 0 15.187
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 9.746 0 9.746
Kar veya Zarar
30.963 0 30.963 33.729 0 33.729
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 10.596 0 10.596 -14.164 0 -14.164
Dönem Net Kâr veya Zararı
20.367 0 20.367 47.893 0 47.893
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 525 0 525 431 0 431
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
826.014 401.264 1.227.278 700.316 382.099 1.082.415
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
39 3.705.080 2.105.563 5.810.643 3.327.887 2.093.515 5.421.402
VERİLEN TEMİNATLAR
28 134.676 0 134.676 85.870 0 85.870
TAAHHÜTLER
28 0 13.746 13.746 0 8.688 8.688
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 13.746 13.746 0 8.688 8.688
Kiralama Taahhütleri
0 13.746 13.746 0 8.688 8.688
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 13.746 13.746 0 8.688 8.688
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
28 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28 0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
20.719 2.555 23.274 20.719 2.555 23.274
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.860.475 2.121.864 5.982.339 3.434.476 2.104.758 5.539.234
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023998
BIST