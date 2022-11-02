***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
02.11.2022 18:12
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.272 61 12.333
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 0 0 0 25.649 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.684
Kar Dağıtımı
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.584 877 -13.461 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.584 -9.746 -2.838 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.623 -10.623 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 0 40.942 10.733 -298 0 0 151 0 30.561 -14.164 12.272 356 131.683
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
24 50.000 1.130 40.942 12.962 -474 151 30.561 -14.164 47.893 431 169.432
Yeni Bakiye
24 50.000 1.130 40.942 12.962 -474 151 30.561 -14.164 47.893 431 169.432
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.103 164 61.267
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
100 100
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24 -9.746 9.746
Kar Dağıtımı
24 28.999 15.014 -47.893 -3.880
Dağıtılan Temettü
120 -4.000 -3.880
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
28.879 1.599 -30.478
Diğer
13.415 -13.415
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 1.130 40.942 12.962 -474 151 49.814 10.596 61.103 695 226.919
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
256.774 76.889 78.175 30.594
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
256.774 76.889 78.175 30.594
Finansal Kiralama Gelirleri
132.214 44.110 30.417 18.737
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
123.222 32.779 47.485 11.857
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.338 0 273 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-126.827 -83.390 -52.832 -27.596
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-78.829 -42.683 -31.029 -14.693
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-23.417 -7.354 -12.150 -2.981
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-18.947 -30.421 -7.489 -9.008
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.634 -2.932 -2.164 -914
BRÜT KAR (ZARAR)
129.947 -6.501 25.343 2.998
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-64.726 -44.248 -25.158 -12.962
Personel Giderleri
-12.328 -8.577 -4.846 -2.707
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-312 -165 -11 -50
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-29.796 -35.506 -12.816 -10.205
Diğer
-22.290 0 -7.485 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
65.221 -50.749 185 -9.964
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
371.862 137.835 75.219 42.992
Bankalardan Alınan Faizler
2.041 1.937 523 338
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
349.203 104.217 73.279 32.125
Diğer
20.618 31.681 1.417 10.529
KARŞILIK GİDERLERİ
-99.250 -1.545 2.151 -383
Özel Karşılıklar
-9.977 -1.509 735 -420
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
-89.000 0 1.500 0
Diğer
-273 -36 -84 37
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-286.098 -77.553 -55.604 -30.487
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-286.098 -77.451 -55.604 -30.463
Diğer
0 -102 0 -24
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
51.735 7.988 21.951 2.158
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.735 7.988 21.951 2.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9.532 4.345 -3.064 -424
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.267 -222 -485 -5.176
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22.799 4.567 -2.579 4.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
61.267 12.333 18.887 1.734
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
61.267 12.333 18.887 1.734
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
164 61 20 22
Ana Ortaklık Payları
61.103 12.272 18.867 1.712
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 1,22200000 0,24500000 0,37700000 0,03400000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 1,22200000 0,24500000 0,37700000 0,03400000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
38.763 8.599
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
247.561 79.267
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-143.671 -91.471
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.338 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
69.235 58.109
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 16.529 2.275
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.858 -8.577
Ödenen Vergiler
0 0
Diğer
-138.371 -31.004
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
140.621 119.045
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
1.933 -53.795
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-122.801 -14.235
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
120.526 20.879
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
29.054 168.139
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.343 -4.055
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
116.252 2.112
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
179.384 127.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-149.954 -82.265
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
833 32.599
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-618 -76
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-149.739 -49.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
417.884 527.633
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-419.224 -627.798
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-3.880 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.471 -387
Diğer
0 25.684
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-6.691 -74.868
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-214 -4
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
22.740 3.030
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.599 8.913
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 49.339 11.943
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.267 12.333
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.267 12.333
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 13.962 35.569 49.531 11.428 15.269 26.697
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 312.519 434.520 747.039 246.574 494.523 741.097
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
312.519 434.520 747.039 213.209 494.523 707.732
Finansal Kiralama Alacakları
402.408 458.651 861.059 292.899 534.785 827.684
Faaliyet Kiralaması Alacakları
6.775 170 6.945 2.757 72 2.829
Kazanılmamış Gelirler (-)
-96.664 -24.301 -120.965 -82.447 -40.334 -122.781
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
21.614 0 21.614 61.531 0 61.531
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-21.614 0 -21.614 -28.166 0 -28.166
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9 245 2 247 245 1 246
İştirakler (Net)
220 2 222 220 1 221
Bağlı Ortaklıklar (Net)
25 0 25 25 0 25
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 382.218 0 382.218 256.125 0 256.125
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 598 0 598 84 0 84
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
12 37.500 0 37.500 18.900 0 18.900
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
13 7.244 0 7.244 2.901 0 2.901
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 22.477 0 22.477 8.148 0 8.148
DİĞER AKTİFLER
15 122.010 18.586 140.596 7.799 19.930 27.729
ARA TOPLAM
898.773 488.677 1.387.450 552.204 529.723 1.081.927
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0 488 0 488
Satış Amaçlı
0 0 0 488 0 488
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
898.773 488.677 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
21 108.737 0 108.737 19.702 0 19.702
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.138 0 2.138 2.103 0 2.103
Genel Karşılıklar
106.500 0 106.500 17.500 0 17.500
Diğer Karşılıklar
99 0 99 99 0 99
CARİ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
14 13.223 0 13.223 8.426 0 8.426
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
23 33.722 11.837 45.559 19.273 1.865 21.138
ARA TOPLAM
934.786 225.745 1.160.531 530.884 382.099 912.983
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
226.919 0 226.919 169.432 0 169.432
Ödenmiş Sermaye
24 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Sermaye Yedekleri
24 42.072 0 42.072 42.072 0 42.072
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.130 0 1.130 1.130 0 1.130
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
40.942 0 40.942 40.942 0 40.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 12.488 0 12.488 12.488 0 12.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24 151 0 151 151 0 151
Kar Yedekleri
25 49.814 0 49.814 30.561 0 30.561
Yasal Yedekler
7.997 0 7.997 5.628 0 5.628
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
41.817 0 41.817 15.187 0 15.187
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 9.746 0 9.746
Kar veya Zarar
71.699 0 71.699 33.729 0 33.729
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 10.596 0 10.596 -14.164 0 -14.164
Dönem Net Kâr veya Zararı
61.103 0 61.103 47.893 0 47.893
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 695 0 695 431 0 431
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.161.705 225.745 1.387.450 700.316 382.099 1.082.415
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
39 4.082.081 2.273.721 6.355.802 3.327.887 2.093.515 5.421.402
VERİLEN TEMİNATLAR
28 236.230 0 236.230 85.870 0 85.870
TAAHHÜTLER
28 0 29.791 29.791 0 8.688 8.688
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 29.791 29.791 0 8.688 8.688
Kiralama Taahhütleri
0 29.791 29.791 0 8.688 8.688
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 29.791 29.791 0 8.688 8.688
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
28 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28 0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
20.886 7.107 27.993 20.719 2.555 23.274
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.339.197 2.310.619 6.649.816 3.434.476 2.104.758 5.539.234
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076330
BIST