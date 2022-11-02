***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye24 50.000 1.130 0 15.293 10.698 -298 0 0 151 0 17.977 -15.041 13.461 295 93.666Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.272 61 12.333Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24 0 0 0 25.649 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.684Kar Dağıtımı24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.584 877 -13.461 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.584 -9.746 -2.838 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.623 -10.623 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 0 40.942 10.733 -298 0 0 151 0 30.561 -14.164 12.272 356 131.683Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24 50.000 1.130 40.942 12.962 -474 151 30.561 -14.164 47.893 431 169.432Yeni Bakiye24 50.000 1.130 40.942 12.962 -474 151 30.561 -14.164 47.893 431 169.432Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)61.103 164 61.267Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı100 100Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)24 -9.746 9.746Kar Dağıtımı24 28.999 15.014 -47.893 -3.880Dağıtılan Temettü120 -4.000 -3.880Yedeklere Aktarılan Tutarlar28.879 1.599 -30.478Diğer13.415 -13.415Dönem Sonu Bakiyeler50.000 1.130 40.942 12.962 -474 151 49.814 10.596 61.103 695 226.919Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ256.774 76.889 78.175 30.594FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0İskontolu0 0 0 0Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ256.774 76.889 78.175 30.594Finansal Kiralama Gelirleri132.214 44.110 30.417 18.737Faaliyet Kiralaması Gelirleri123.222 32.779 47.485 11.857Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar1.338 0 273 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-126.827 -83.390 -52.832 -27.596Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-78.829 -42.683 -31.029 -14.693Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-23.417 -7.354 -12.150 -2.981İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-18.947 -30.421 -7.489 -9.008Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-5.634 -2.932 -2.164 -914BRÜT KAR (ZARAR)129.947 -6.501 25.343 2.998ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-64.726 -44.248 -25.158 -12.962Personel Giderleri-12.328 -8.577 -4.846 -2.707Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-312 -165 -11 -50Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0Genel İşletme Giderleri-29.796 -35.506 -12.816 -10.205Diğer-22.290 0 -7.485 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)65.221 -50.749 185 -9.964DİĞER FAALİYET GELİRLERİ371.862 137.835 75.219 42.992Bankalardan Alınan Faizler2.041 1.937 523 338Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı349.203 104.217 73.279 32.125Diğer20.618 31.681 1.417 10.529KARŞILIK GİDERLERİ-99.250 -1.545 2.151 -383Özel Karşılıklar-9.977 -1.509 735 -420Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar-89.000 0 1.500 0Diğer-273 -36 -84 37DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-286.098 -77.553 -55.604 -30.487Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-286.098 -77.451 -55.604 -30.463Diğer0 -102 0 -24NET FAALİYET KARI (ZARARI)51.735 7.988 21.951 2.158BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.735 7.988 21.951 2.158SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)9.532 4.345 -3.064 -424Cari Vergi Karşılığı0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-13.267 -222 -485 -5.176Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi22.799 4.567 -2.579 4.752SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)61.267 12.333 18.887 1.734DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI61.267 12.333 18.887 1.734Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar164 61 20 22Ana Ortaklık Payları61.103 12.272 18.867 1.712Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 37 1,22200000 0,24500000 0,37700000 0,03400000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 1,22200000 0,24500000 0,37700000 0,03400000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı38.763 8.599Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri247.561 79.267Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-143.671 -91.471Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar1.338 0Elde Edilen Diğer Kazançlar69.235 58.109Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar7 16.529 2.275Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-13.858 -8.577Ödenen Vergiler0 0Diğer-138.371 -31.004Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim140.621 119.045Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış1.933 -53.795Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-122.801 -14.235Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)0 0Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)120.526 20.879Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)29.054 168.139Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)-4.343 -4.055Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)116.252 2.112Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı179.384 127.644YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-149.954 -82.265Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller833 32.599Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarElden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer-618 -76Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-149.739 -49.742FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit417.884 527.633Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-419.224 -627.798İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-3.880 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.471 -387Diğer0 25.684Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-6.691 -74.868Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-214 -4Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)22.740 3.030Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar26.599 8.913Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 49.339 11.943Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)61.267 12.333DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)61.267 12.333Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 13.962 35.569 49.531 11.428 15.269 26.697GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR6 0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 312.519 434.520 747.039 246.574 494.523 741.097Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İskontolu Faktoring Alacakları (Net)0 0 0 0Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0Özkaynaklardan0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)312.519 434.520 747.039 213.209 494.523 707.732Finansal Kiralama Alacakları402.408 458.651 861.059 292.899 534.785 827.684Faaliyet Kiralaması Alacakları6.775 170 6.945 2.757 72 2.829Kazanılmamış Gelirler (-)-96.664 -24.301 -120.965 -82.447 -40.334 -122.781İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar21.614 0 21.614 61.531 0 61.531Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-21.614 0 -21.614 -28.166 0 -28.166ORTAKLIK YATIRIMLARI9 245 2 247 245 1 246İştirakler (Net)220 2 222 220 1 221Bağlı Ortaklıklar (Net)25 0 25 25 0 25Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)10 382.218 0 382.218 256.125 0 256.125MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)11 598 0 598 84 0 84YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)12 37.500 0 37.500 18.900 0 18.900CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI13 7.244 0 7.244 2.901 0 2.901ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI14 22.477 0 22.477 8.148 0 8.148DİĞER AKTİFLER15 122.010 18.586 140.596 7.799 19.930 27.729ARA TOPLAM898.773 488.677 1.387.450 552.204 529.723 1.081.927SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)16 0 0 0 488 0 488Satış Amaçlı0 0 0 488 0 488Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI898.773 488.677 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR21 108.737 0 108.737 19.702 0 19.702Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı2.138 0 2.138 2.103 0 2.103Genel Karşılıklar106.500 0 106.500 17.500 0 17.500Diğer Karşılıklar99 0 99 99 0 99CARİ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ BORCU14 13.223 0 13.223 8.426 0 8.426SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER23 33.722 11.837 45.559 19.273 1.865 21.138ARA TOPLAM934.786 225.745 1.160.531 530.884 382.099 912.983SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR226.919 0 226.919 169.432 0 169.432Ödenmiş Sermaye24 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000Sermaye Yedekleri24 42.072 0 42.072 42.072 0 42.072Hisse Senedi İhraç Primleri1.130 0 1.130 1.130 0 1.130Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri40.942 0 40.942 40.942 0 40.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24 12.488 0 12.488 12.488 0 12.488Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler24 151 0 151 151 0 151Kar Yedekleri25 49.814 0 49.814 30.561 0 30.561Yasal Yedekler7.997 0 7.997 5.628 0 5.628Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler41.817 0 41.817 15.187 0 15.187Diğer Kar Yedekleri0 0 0 9.746 0 9.746Kar veya Zarar71.699 0 71.699 33.729 0 33.729Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 10.596 0 10.596 -14.164 0 -14.164Dönem Net Kâr veya Zararı61.103 0 61.103 47.893 0 47.893Kontrol Gücü Olmayan Paylar27 695 0 695 431 0 431YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.161.705 225.745 1.387.450 700.316 382.099 1.082.415Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR39 4.082.081 2.273.721 6.355.802 3.327.887 2.093.515 5.421.402VERİLEN TEMİNATLAR28 236.230 0 236.230 85.870 0 85.870TAAHHÜTLER28 0 29.791 29.791 0 8.688 8.688Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 29.791 29.791 0 8.688 8.688Kiralama Taahhütleri0 29.791 29.791 0 8.688 8.688Finansal Kiralama Taahhütleri0 29.791 29.791 0 8.688 8.688Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR28 0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler28 0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER20.886 7.107 27.993 20.719 2.555 23.274NAZIM HESAPLAR TOPLAMI4.339.197 2.310.619 6.649.816 3.434.476 2.104.758 5.539.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076330BIST