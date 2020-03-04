***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2020 18:52
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2020 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması
4 - 2019 dönem karı/zararı hakkında görüşülerek karar alınması
5 - İlgili mevzuat uyarınca 2020 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi
8 - 2020 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
9 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi
10 - 2019 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2020 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi
11 - 2019 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - Temenni ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Genel Kurul Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.03.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824338
BIST