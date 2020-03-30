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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2020 17:39
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi (B) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2020 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 - Temenni ve kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları (B) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.



Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 SEKFK Genel_Kurul_Toplantı_Tutanağı_B.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 SEKFK _hazır_bulunanlar_listesi_B.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
(B) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833343


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Altın Gr. 343 343 5,08  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,97 14,00 -0,46  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 -0,01  
B. Petrol 25,66 25,66 -2,29  
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