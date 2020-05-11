***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması4 - 2019 dönem karı/zararı hakkında görüşülerek karar alınması5 - İlgili mevzuat uyarınca 2020 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi8 - 2020 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi9 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi10 - 2019 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2020 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi11 - 2019 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi12 - Temenni ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Genel Kurul Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 07.05.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019_SEKFK_Genel_kurul_toplanti_tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 2019_SEKFK_Genel_kurul_hazir_bulunlar_listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirket Genel Kurulu 07/05/2020 tarih ve 10073 sayılı resmi gazetede tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844016BIST