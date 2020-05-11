***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.05.2020 11:39
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 - Temenni ve kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları (A) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.05.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 SEKFK Genel_Kurul_Toplantı_Tutanağı_A.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 SEKFK _Hazır_Bulunanlar_Listesi_A.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
(A) Grubu Olağan Genel Kurulu 07/05/2020 tarih ve 10073 sayılı resmi gazetede tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844017
BIST