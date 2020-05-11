***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.4 - Temenni ve kapanış.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları (B) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 SEKFK Genel_Kurul_Toplantı_Tutanağı_B.pdf - TutanakEK: 2 2019 SEKFK _hazır_bulunanlar_listesi_B.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar(B) Grubu Olağan Genel Kurulu 07/05/2020 tarih ve 10073 sayılı resmi gazetede tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844019BIST