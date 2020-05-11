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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.05.2020 11:45
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 - Temenni ve kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları (B) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.



Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 SEKFK Genel_Kurul_Toplantı_Tutanağı_B.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 SEKFK _hazır_bulunanlar_listesi_B.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
(B) Grubu Olağan Genel Kurulu 07/05/2020 tarih ve 10073 sayılı resmi gazetede tescil ve ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844019


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Sterlin 8,7337 8,7775 % -0,34  
Frank 7,2593 7,3031 % -0,11  
Riyal 1,8815 1,8909 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.707 3,93  
Altın Gr. 389 389 1,32  
Cumhuriyet 2.497 2.550 -19,00  
Tam 2.570 2.616 -19,50  
Yarım 1.254 1.279 -9,60  
Çeyrek 625 640 -4,80  
Gümüş.Ons 15,49 15,52 0,05  
Gümüş Gr. 3,54 3,55 0,02  
B. Petrol 30,05 30,05 -0,92  
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