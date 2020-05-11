***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.05.2020 11:45
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 - Temenni ve kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları (B) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 SEKFK Genel_Kurul_Toplantı_Tutanağı_B.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 SEKFK _hazır_bulunanlar_listesi_B.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
(B) Grubu Olağan Genel Kurulu 07/05/2020 tarih ve 10073 sayılı resmi gazetede tescil ve ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844019
BIST
11:3798.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 249,41
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:377,0924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:377,6744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0094
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:37389,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,25
|Açılış
|: 389,28
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.408.216
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.741.972
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|SEYKM
|11,85
|28.928.063
|% -7,49
|
|KRDMB
|2,53
|37.036.135
|% -6,99
|
|GLBMD
|2,88
|6.480.325
|% -6,49
|
|ISFIN
|3,86
|445.579.168
|% 8,73
|
|KRDMD
|2,39
|294.726.802
|% -1,65
|
|ALKIM
|14,47
|204.505.392
|% 9,79
|
|GARAN
|7,87
|202.146.535
|% 0,13
|
|MGROS
|31,00
|177.796.216
|% 4,52
|
|KRDMD
|2,39
|294.726.802
|% -1,65
|
|ISFIN
|3,86
|445.579.168
|% 8,73
|
|IHLGM
|1,12
|80.033.709
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,61
|111.005.107
|% 2,55
|
|PETKM
|3,72
|165.498.577
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7337
|8,7775
|% -0,34
|
|Frank
|7,2593
|7,3031
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8815
|1,8909
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|3,93
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-19,00
|
|Tam
|2.570
|2.616
|-19,50
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|-9,60
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,02
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|-0,92
|