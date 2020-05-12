***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B GrubuKarar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 30.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.4 - Temenni ve kapanış.Genel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları (B) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 07.05.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 SEKFK Genel_Kurul_Toplantı_Tutanağı_B.pdf - TutanakEK: 2 2019 SEKFK _hazır_bulunanlar_listesi_B.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar(B) Grubu Olağan Genel Kurulu 07/05/2020 tarih ve 10073 sayılı resmi gazetede tescil ve ilan edilmiştir.Not:11.05.2020-11:45:21 tarihinde yapılan bildirime tescil tarihi eklenmiştr.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844338BIST