***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 03.03.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi ile 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması3 - 2020 dönem karı/zararı hakkında karar alınması.4 - İlgili mevzuat uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.6 - Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesinde ekli metinde yer alan değişikliklerin yapılmasının görüşülmesi.7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.8 - 2021 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.9 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.10 - 2020 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2021 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.11 - 2020 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi.12 - Temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurul Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname_2020.pdf - İlan MetniEK: 3 Şeker Leasing_6.Madde Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 03.03.2021 tarihli toplantısında Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mart 2021 Salı günü saat 10:00'da yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914956BIST