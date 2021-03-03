***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.03.2021 19:45
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 03.03.2021
Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi ile 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması
3 - 2020 dönem karı/zararı hakkında karar alınması.
4 - İlgili mevzuat uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.
6 - Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesinde ekli metinde yer alan değişikliklerin yapılmasının görüşülmesi.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
8 - 2021 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
9 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.
10 - 2020 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2021 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.
11 - 2020 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi.
12 - Temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Genel Kurul Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname_2020.pdf - İlan Metni
EK: 3 Şeker Leasing_6.Madde Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 03.03.2021 tarihli toplantısında Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mart 2021 Salı günü saat 10:00'da yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914956
BIST