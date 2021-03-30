***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2021 18:08
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi (A) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 03.03.2021
Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Saati 10:40
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.
4 - Temenni ve kapanış.
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları (A) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 A Grubu_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 A Grubu_Tutanak ve ekleri.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
(A) Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921900
BIST