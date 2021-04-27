***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.04.2021 15:32
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 03.03.2021
Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi ile 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması
3 - 2020 dönem karı/zararı hakkında karar alınması.
4 - İlgili mevzuat uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.
6 - Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesinde ekli metinde yer alan değişikliklerin yapılmasının görüşülmesi.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
8 - 2021 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
9 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.
10 - 2020 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2021 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.
11 - 2020 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi.
12 - Temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Genel Kurul Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname_2020.pdf - İlan Metni
EK: 3 Şeker Leasing_6.Madde Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul_Tutanak ve ekleri.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirket Genel Kurulu 27.04.2021 tarih ve 10317 sayılı resmi gazetede ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931306
BIST