***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 03.03.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi ile Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi ile 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması3 - 2020 dönem karı/zararı hakkında karar alınması.4 - İlgili mevzuat uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.6 - Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesinde ekli metinde yer alan değişikliklerin yapılmasının görüşülmesi.7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.8 - 2021 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.9 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.10 - 2020 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 maddesi gereğince Şirketin 2021 yılında yapılacak yardım ve bağışlarda üst sınırın belirlenmesi.11 - 2020 faaliyet yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6 maddesinde yazılı işlemler hakkında bilgi verilmesi.12 - Temenni ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Genel Kurul Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname_2020.pdf - İlan MetniEK: 3 Şeker Leasing_6.Madde Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı sonuçları ekte verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 21.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Genel Kurul_Tutanak ve ekleri.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirket Genel Kurulu 27.04.2021 tarih ve 10317 sayılı resmi gazetede ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931306BIST