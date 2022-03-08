***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









tiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A GrubuKarar Tarihi 08.03.2022Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul Saati 10:40GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1AGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.3 - Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması.4 - Temenni ve kapanış.Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 08.03.2022 tarihli toplantısında Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili A Grubu Olağan Genel Kurul Toplantısının 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 10:40'da yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008061BIST